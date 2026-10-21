Куриоз: Правителството съкрати 130 щатни бройки в Агенцията по заетостта

Правителството на Румен Радев е взело решение да намали общата щатна численост на Агенцията по заетостта със 130 бройки. Съкращаването на щатни бройки обаче не означава автоматично съкращаване на конкретни хора. Освен това в правителственото решение се уточнява, че става дума за трайно незаети бройки. Промените идват в изпълнение на краткосрочните мерки на правителството за реформа и оптимизация на държавната администрация, включващи ограничаване броя на дирекциите в общата администрация, намаляване броя на междинните управленски нива като началник на отдели и сектори, и намаляване на разходите за персонал с 10 %.

Целта е систематизиране на функциите на структурните звена, както и оптимизиране на щатната численост на персонала в тях с оглед по-ефективна организация за изпълнение на функциите им.

Променя се устройствения правилник на агенцията

Това е станало чрез промени в устройствения правилник на агенцията, която отговаря за териториалните дирекции на бюрата по труда. Целта на измененията е да се повиши качеството и ефективността на административната дейност на институцията и да се оптимизират разходите за персонал.

С промените се прецизират и актуализират функциите на отделните звена на Агенцията по заетостта.

Броят на финансовите контрольори се увеличава

Броят на финансовите контрольори ще се повиши с 9 щатни бройки, поради значителното увеличаване на обема на работата. Те ще бъдат осигурени чрез вътрешна реорганизация в рамките на общата численост на Агенцията по заетостта. ОЩЕ: Съкращенията в държавата преди Бюджет 2027: Ятото на Гълъб Донев оредява, но не само