Съкращенията в държавата преди Бюджет 2027: Ятото на Гълъб Донев оредява, но не само

Правителството на Румен Радев изглежда е започнало процеса по съкращения на щатните бройки в държавната администрация, става ясно от проектите за устройствени правилници на няколко министерства и агенции. Част от тях са приети, а други в момента са подложени на обществено обсъждане. Трябва да направим уговорката, че съкращаването на щатни бройки не означава автоматично съкращаване на конкретни хора, тъй като може да става въпрос за незаети бройки.

Оредява ятото на Гъръб Донев в МФ

Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев предлага щатните бройки във финансовото министерство да се намалят от 569 на 534, което е намаление с 35 броя.

В навечерието на Бюджет 2027 г. 5 щата се намаляват от дирекция „Бюджет“, два от „Данъчна политика“ и три от дирекцията за обществени поръчки.

В това число инспекторатът се намалява с една щатна бройка, а общата администрация от 136 на 118 души. Гълъб Донев изглежда няма нужда от много пиари и отдел „Връзки с обществеността“ се намалява от 17 на 12 щатни бройки.

Финансовият министър предлага намаляване на щатните бройки и в Изпълнителната агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“. Той иска те дабъдат намалени от 72 на 71.

Съкращения и в МОН

Според проекта за нов устройствен правилник на образователното министерство се предвижда намаляване на щатните бройки от 372 на 351, което е намаление с 21 души, ако местата са заети.

Съкращенията засягат както общата администрация, така и специализираната. Например в дирекцията „Политики за стратегическо развитие, квалификация и кариерно развитие“ щатните бройки се намаляват от 15 на 13, а в дирекция „Приобщаващо образование“ от 12 на 11. С двама души намалява дирекцията „Съдържание на предучилищното и училищното образование". Също с толкова и дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, както и дирекция „Висше образование“.

Засегнати са и дирекциите „Международно сътрудничество, „Държавна собственост и обществени поръчки, както и дирекция „Финанси“. ОЩЕ: Хиляди съкратени в цялата страна: В кои сектори и къде протича масово? (ГРАФИКА)

Повече заместник-министри в транспорта

В Министерство на транспорта се предлага не съкращаване на щатните бройки, а напротив - увеличаване на броя на заместник-министрите от трима на четирима.

Междувременно в Министерство на енергетиката се предлага преобразуване на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) чрез включването ѝ в структурата на Министерство на енергетиката.

МРРБ вече има приет устройствен правилник: Ето с колко намаляват щатовете

Съкращения и преструктуриране се задават в Министерство на регионалното развитие и благоустроството, става ясно след като кабинетът одобри промени в Устройствения правилник на ведомснтвото, с които се цели оптимизиране на структурата на ведомството и прецизиране на функционалните характеристики на административните звена. С решението общата численост на служителите се намалява с 39 щатни бройки и от 627 става 588. Намалява се и броят на дирекциите в общата администрация от 6 на 5. ОЩЕ: Съкращения и преструктуриране в МРРБ: 39 души са аут