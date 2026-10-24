Масов вот за прокурорска квота във ВСС: Гласуването приключи, в момента броят

Към 18.00 ч. е приключило гласуването на прокурорите за ВСС в страната и е започнала дейността на избирателните секции за отчитане на резултатите, съобщиха от пресцентъра на институцията. В съобщението на сайта на ВСС се казва още, че избирателната активност на прокурорите е била висока, но към момента няма данни колко точно е била. Вотът се проведе с хартиени бюлетини в 29 избирателни секции. Общо 1567 бяха прокурорите, включени в избирателните списъци, като те са разпределени, съобразно органа на съдебната власт, в който са назначени на длъжност.

До 23.00 ч. председателят на избирателната комисия трябва да се произнесе по редовността на избора и да обяви резултата от проведеното гласуване за всеки от кандидатите и имената на избраните кандидати, а решението на избирателната комисия ще бъде публикувано на интернет сайта на ВСС.

Преброяването онлайн

На интернет сайта на ВСС в раздел „Онлайн“, може да се проследи публичното видеонаблюдение в реално време във всяка избирателна секция. В него са публикувани номерата на избирателните секции, както и електронните адреси за достъп до излъчването от всяка от тях. Едновременно с видеонаблюдението се извършва и видеозаснемане, като по този начин се осигурява публичен достъп в реално време до картина и звук от действията по преброяването на гласовете и съставянето на протокола. Те ще приключат с опаковането и запечатването на изборните книжа и материали от всяка една секционна избирателна комисия.

При преброяването могат да присъстват кандидатите, регистрираните наблюдатели и застъпници и акредитираните представители на средствата за масово осведомяване.

При техническо прекъсване на излъчването в реално време преброяването продължава, ако локалното видеозаснемане не е преустановено. При прекъсване на локалното видеозаснемане преброяването се преустановява до възстановяването му, но не повече от 30 минути. ОЩЕ: Прокурорите в страната избират четирима членове на новия ВСС