Американски военен самолет патрулира над Черно море

Американски военен самолет е патрулирал над Черно море във връзка с усложнената среда на сигурност. На запитване на БТА от Министерството на отбраната заявиха, че патрулирането е част от мерките за усилена бдителност в Черноморския регион във връзка с усложнената среда на сигурност. Припомняме, че министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че България е поискала патрулна авиация от съюзниците си в НАТО. ОЩЕ: За да демонстрира сила в Черно море: България е поискала от НАТО усилване на способности

"Изпратили сме писма и искания към генералния секретар на НАТО и върховния главнокомандващ с искане за усилване на нашите способности. Най-малко, което е за демонстриране на сила на наша територия и в нашите териториални води", обяви министърът на отбраната пред медиите след ударите в териториалните води на Румъния в Черно море.

От военното ни министерство съобщиха и че засилват наблюдението по Черноморието с безпилотни летателни апарати. Дейностите са част от превантивните мерки за повишаване на сигурността и осигуряване на своевременна информация за обстановката в района.

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Американски военноморски самолет Boeing P-8A Poseidon е кацнал във Варна след полет от базата Сигонела, стратегическа военноморска авиобаза на САЩ и Военновъздушни сили на Италия, съобщи Aviation.bg, цитирайки "Итамилрадар". Продължителната активност на малка височина съответства на морско патрулиране, макар точната му задача да не може да бъде потвърдена единствено от данните за проследяване на полета.

Траекторията на полета показва маневриране източно от Варна, като части от мисията са изпълнени под 9 000 фута – профил, характерен за морското наблюдение.

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Въпреки че P-8A Poseidon може да изпълнява разузнавателни задачи, той е специализиран за морски патрул, борба с подводници и проследяване на надводни съдове.

Четири кораба бяха ударени от дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море в последния месец, като два от тях потънаха.