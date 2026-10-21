Мълчат за останките: Държавата още не знае какво е намерено в "Челси - 3"

Все още не е ясно какви останки са намерени на кораба "Челси -3", който беше ударен преди седмица от дронове в изключителната икономическа зона на България, стана ясно от думите на министъра на отбраната Димитър Стоянов пред медиите. Темата за останките се появи след думи на транспортния министър Георги Пеев, който днес в свое телевизионно участие каза, че не е казвал, че те са от дронове, а просто останки.

"Тези останки, за които се коментира вчера, предстоят да бъдат идентифицирани дали са части от кораб, от дрон или нещо друго. Това, че са намерени останки, при един взрив винаги има останки. Съответно от снаряд или безпилотен летателен апарат, както и от самия кораб", уточни Стоянов.

Военният министър отговори и защо не се допускат медии до кораба "Челси - 3", като заяви, че се води следствие, което се води от "Военна прокураура".

"Търсят се отломки от безпилотни летателни апарати. Нека да приключат дейностите по отношение на откриването и тогава може да има повече информация", каза Стоянов.

Българите ще виждат повече активност в Черно море

След като американският военен самолет "Поисейдон" започна да патрулира над Черно море, министърът заяви, че българите ще видят много повече активиране в териториалните ни води.

"Това не трябва да притеснява българските граждани. Водим усилено наблюдение в териториалните води на България", подчерта министърът.

Стана ясно, че вчера е била тествана третата безпилотна система, която ще пази Черно море. "Ще бъде дислоцирана до края на седмицата", каза Стоянов. ОЩЕ: Американски военен самолет патрулира над Черно море