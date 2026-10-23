Началникът на НСО готов да подаде оставка

Началникът на Националната служба за охрана (НСО) генерал-майор Емил Тонев е готов да подаде оставка от заеманата длъжност. Това се посочва в прессъобщение от службата след инцидента с журналиста Соня Колтуклиева, която беше повалена на земята от охранител на службата. "В ход е възложената от началника на НСО служебна проверка за действията на служителите по сигурността по време на мероприятие с участието на охранявано от НСО лице на 22 октомври 2026 г. Част от служителите на екипа по сигурността ще бъдат отстранени от работа до приключването на проверката. При установена вина ще бъде наложена дисциплинарна отговорност", се посочва в пресинформацията.

ОЩЕ: "Ще искам оставката на шефа на НСО": Йотова с първи думи след случилото се с Колтуклиева

По-рано днес президентът Илияна Йотова заяви, че ще иска оставката му. Тя добави, че вижда пропуски и очаква оставки.

"Още вчера вечерта започна проверка в НСО, чакам първите резултати, чакам всеки момент доклада от началника на службата", посочи Йотова. По думите й трябва да се изяснят всички обстоятелства около този инцидент най-малко в две направления – по отношение охраната на председателя на Народното събрание и случилото се с журналиста.