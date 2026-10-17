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Над 200 тона отпадъци са събрани в различни части на София в рамките на есенното почистване

17 октомври 2026, 12:22 часа 1045 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Над 200 тона отпадъци са събрани в различни части на София в рамките на есенното почистване

Над 200 тона отпадъци са събрани в различни части на София в рамките на есенното почистване, съобщи кметът Васил Терзиев, който днес се включи в последния ден от есенното почистване на столицата и в почистването на бреговете и подходите към езерата в Южния парк. Продължават нашите усилия за почистване на езерата на Южния парк, каза пред журналисти кметът Терзиев. По думите му това е един от най-хубавите проекти на гражданите от инициативата "Идеи за града", предаде БТА. Още: "Искам да покажем най-красивото си лице на Европа": София се готви за 20 години България в ЕС

Голямо есенно почистване

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Васил Терзиев благодари на всички доброволци, както и на екипите на общинското предприятие "Паркове и градини", които почистват вътре в самото езеро. Целта е това, което е превзето от папури и не е поддържано с години, да бъде облагородено, каза кметът. Той подчерта важността на управлението на водните ресурси не само от естетическа гледна точка, но и от гледна точка на безопасност при наводнения.

След Южния парк Терзиев се отправи към столичния район "Слатина", където се присъедини към квартално почистване заедно с гражданите.

Край езерата в Южния парк бяха събрани над 350 чувала с растителни отпадъци, а клоните бяха надробени и извозени с близо 15 малки камиона. В края на акцията бреговете на езерата "Скритото" и "Осморката", както и голяма част от брега на езеро "Панорама" бяха почистени от саморасла храстовидна растителност, припомниха от Общината резултатите от почистването през миналия уикенд, когато стотици доброволци се включиха в почистването на над 15 места в различни части на София.

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Столична община есенно почистване Васил Терзиев
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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