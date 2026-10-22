Войната в Иран:

Опасна морска мина край нос Емине? Има непотвърдени данни за неидентифициран обект в морето

22 октомври 2026, 10:40 часа 574 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Опасна морска мина край нос Емине? Има непотвърдени данни за неидентифициран обект в морето

Обект, наподобяващ морска мина, е бил забелязан южно от нос Емине на 21 октомври. Това гласи информация на Българската телеграфна агенция (БТА), в която се цитира съобщение от официалния сайт на Военноморския координационен елемент – Варна, Република България. Тъй като на цитирания сайт такава новина не се открива, от Actualno.com се свързахме с Военноморския координационен елемент – Варна, откъдето ни отговориха, че официалната им интернет страница не работи в момента, а по повод новината за забелязан обект, наподобяващ морска мина, заявиха, че нямат информация и ни насочиха към Българските военноморските сили (ВМС).

Свързахме се и с ВМС, като отново поискахме потвърждение и повече информация относно забелязания обект. Оттам ни отговориха, че нямат такава информация и ако се появи, обществото ще бъде известено своевременно.

Според съобщението в БТА, посочените координати на мястото, на което е забелязана евентуалната морска мина, са 42°34,69′ северна ширина и 27°58,42′ източна дължина.

Още: Мълчат за останките: Държавата още не знае какво е намерено в "Челси - 3"

Засилено наблюдение на Черно море

Припомня, че на фона на засиленото наблюдение на Черно море екипажи на самолети F-16, МиГ-29, Су-25 и L-39 от българските Военновъздушни сили изпълняват задачи по патрулиране, наблюдение и разузнаване над териториалното море на България. Полетите ще продължат и през следващите дни, съобщиха в сряда от Министерството на отбраната. От НАТО също обявиха, че ще засилят наблюдението и разузнаването в Черно море след поредица от атаки с дронове срещу кораби в региона.

Още: НАТО разполага допълнителни средства за наблюдение и разузнаване в Черно море

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Военноморски сили Черно море морска мина Военноморски координационен елемент
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес