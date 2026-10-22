Опасна морска мина край нос Емине? Има непотвърдени данни за неидентифициран обект в морето

Обект, наподобяващ морска мина, е бил забелязан южно от нос Емине на 21 октомври. Това гласи информация на Българската телеграфна агенция (БТА), в която се цитира съобщение от официалния сайт на Военноморския координационен елемент – Варна, Република България. Тъй като на цитирания сайт такава новина не се открива, от Actualno.com се свързахме с Военноморския координационен елемент – Варна, откъдето ни отговориха, че официалната им интернет страница не работи в момента, а по повод новината за забелязан обект, наподобяващ морска мина, заявиха, че нямат информация и ни насочиха към Българските военноморските сили (ВМС).

Свързахме се и с ВМС, като отново поискахме потвърждение и повече информация относно забелязания обект. Оттам ни отговориха, че нямат такава информация и ако се появи, обществото ще бъде известено своевременно.

Според съобщението в БТА, посочените координати на мястото, на което е забелязана евентуалната морска мина, са 42°34,69′ северна ширина и 27°58,42′ източна дължина.

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Засилено наблюдение на Черно море

Припомня, че на фона на засиленото наблюдение на Черно море екипажи на самолети F-16, МиГ-29, Су-25 и L-39 от българските Военновъздушни сили изпълняват задачи по патрулиране, наблюдение и разузнаване над териториалното море на България. Полетите ще продължат и през следващите дни, съобщиха в сряда от Министерството на отбраната. От НАТО също обявиха, че ще засилят наблюдението и разузнаването в Черно море след поредица от атаки с дронове срещу кораби в региона.

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