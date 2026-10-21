Последни новини от военното министерство: F-16 и още три самолета наблюдават Черно море

Екипажи на самолети F-16, МиГ-29, Су-25 и L-39 от състава на българските Военновъздушни сили изпълняват задачи по патрулиране, наблюдение и разузнаване на въздушното пространство над териториалното море на Република България. Информацията дойде от българското отбранително министерство. Действията на военната авиация са насочени към повишаване на ситуационната осведоменост и сигурността в българското въздушно и морско пространство. Полетите ще продължат и през следващите дни.

За усилване на охраната на въздушното пространство са развърнати и допълнителни наземни сили и средства за наблюдение и противовъздушна отбрана.

Българите не трябва да се притесняват

По-рано през деня министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че българите ще видят много повече активиране в териториалните ни води.

"Това не трябва да притеснява българските граждани. Водим усилено наблюдение в териториалните води на България", подчерта министърът.

Припомняме, че вчера американски военен самолет е патрулирал над Черно море във връзка с усложнената среда на сигурност.

Става въпрос за американски военноморски самолет Boeing P-8A Poseidon, който е кацнал във Варна след полет от базата Сигонела, стратегическа военноморска авиобаза на САЩ и Военновъздушни сили на Италия, съобщи Aviation.bg, цитирайки "Итамилрадар".

Продължителната активност на малка височина съответства на морско патрулиране, макар точната му задача да не може да бъде потвърдена единствено от данните за проследяване на полета. ОШЕ: Американски военен самолет патрулира над Черно море