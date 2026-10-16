Операцията по изтеглянето на поразения моторен кораб CHELSEA 3 навлезе в същинската си фаза

Операцията по изтеглянето на моторен кораб CHELSEA 3, атакуван с дронове, навлезе в същинската си фаза в 20:25 часа, съобщи Министерството на транспорта. Тя се ръководи от Министерството на транспорта и съобщенията (МТС) и Изпълнителна агенция „Морска администрация“. Влекачът „Алиот“ приключи подготовката и стартира буксировката. Очаква се корабът да акостира около 7:00 часа на 17 октомври в пристанище Бургас. След пристигането му капитанът на пристанище Бургас Живко Петров и компетентните органи ще извършат задължителните проверки и действия.

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Операцията по изтеглянето на плавателния съд беше подновена по-рано през деня след като вчера беше временно преустановена заради тежките метеорологични условия.

На 13 октомври премиерът Румен Радев съобщи за нови атаки с дронове срещу кораби в Черно море край България. Моторният кораб CHELSEA 3, плаващ под малтийски флаг, беше атакуван на 17 морски мили източно от Бяла, като всички 15 души от екипажа бяха спасени. Другият кораб HS Dignity, плаващ под флага на Гвинея-Бисау, беше ударен от дрон и потъна на 17 морски мили източно от Шабла.

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Военно-окръжна прокуратура - София съобщи днес, че образува досъдебно производство във връзка с постъпил сигнал, съдържащ твърдения за извършено престъпление в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море, свързано с плавателния съд CHELSEA 3.