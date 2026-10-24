Отмениха влакове заради авария на Централна гара в София

Движението на влаковете през Централна гара София е било временно преустановено, заради авария, предава БТА, позовавайки се на съобщение на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ). Движението е било преустановено в 11:55 ч. заради счупен токоснемател при прегариране на локомотив на „Пътнически превози“. Вследствие на повредата не е имало напрежение в контактната мрежа.

Движението е възстановено от 17:35 часа.

Четири отменени влакове

Заради инцидента е била въведена временна организация на влаковото движение.

Отменени са крайградските пътнически влакове № 50283 и № 50280 по направлението София – Перник – София, както и № 10221 и № 10224 по направлението София – Костенец – София.

От пресцентъра на НКЖИ допълват, че за осигуряване на движението са били ангажирани маневрени дизелови локомотиви, с които влаковите композиции са придвижвани до съседни гари.

Мащабен ремонт блокира Централна гара София до пролетта на 2027 г.

В периода от 00:00 часа на 2 ноември (понеделник) до 23:59 часа на 18 март 2027 г. ще бъде въведена временна организация на движението на влаковете във връзка с необходимите дейности по реконструкцията на железопътния възел в района на Централна гара София. Движението по коловози от 1-ви до 11-и включително ще бъде преустановено, съобщиха от НКЖИ. ОЩЕ: Мащабен ремонт блокира Централна гара София до пролетта на 2027 г.