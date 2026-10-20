Мащабен ремонт блокира Централна гара София до пролетта на 2027 г.

В периода от 00:00 часа на 2 ноември (понеделник) до 23:59 часа на 18 март 2027 г. ще бъде въведена временна организация на движението на влаковете във връзка с необходимите дейности по реконструкцията на железопътния възел в района на Централна гара София. Движението по коловози от 1-ви до 11-и включително ще бъде преустановено, съобщиха от НКЖИ.

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Коловози 2-ри глух, 4-ти глух и 6-ти глух ще обслужват направлението София – Петрич. 6-ти глух коловоз ще обслужва и направленията София – Банкя и София – Драгоман, 12-и коловоз – направлението София – Пловдив, а 13-и коловоз – направлението София – Мездра.

Без прекачване на пътниците от Централна гара София ще заминават и пристигат следните влакове: 3621 София – Бургас, 493 София – Капъкуле, 8657 София – Варна, 8627 София – Бургас, 8626 Бургас – София, 8656 Варна – София, 1620 Пловдив – София и 8612 Бургас – София.

За останалите влакове, които по разписание пристигат или заминават от Централна гара София, е осигурен трансфер с влак до и от гарите Подуяне пътническа и Искър, откъдето влаковете ще продължават или ще завършват маршрутите си.

Призоваваме пътниците да се информират предварително за актуалното разписание и да планират пътуванията си съобразно въведените промени. Пълна информация и подробен график на засегнатите влакове можете да намерите в електронния пътеводител на https://razpisanie.bdz.bg/bg.