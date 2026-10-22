Войната в Иран:

Почина журналистката Косара Тролева - Мутафчиева

22 октомври 2026, 15:26 часа 1066 прочитания 0 коментара
Снимка: ФБ профил на Косара Мутафчиева
Почина журналистката Косара Тролева - Мутафчиева

Българската журналистика се разделя с Косара Мутафчиева телевизионна водеща, репортер и дъщеря на една от емблематичните говорителки на Българската национална телевизия Мария Тролева. Мутафчиева е починала на 61-годишна възраст, съобщиха близките ѝ в нейния профил във Facebook. Косара Мутафчиева е позната на зрителите от работата си в NOVA, където започва журналистическата си кариера под фамилията Тролева. По-късно приема фамилията на баща си - Мутафчиева. Професионалният ѝ път преминава и през специализираната телевизия “Агро ТВ“, където работи като водеща. Още: Скръбна вест: Почина легенда на емблематичен български клуб

Тя израства в семейство, свързано с историята на българската телевизия. Майка ѝ Мария Тролева е сред разпознаваемите лица на БНТ – от поколението телевизионни говорители, за които новините и общуването със зрителите са не просто професия, а призвание. Извън телевизионния екран Косара Мутафчиева открива друго свое призвание - пчеларството. Сред инициативите, с които се занимава, е и проект за разполагане на пчелни кошери върху покрива на столичeн хотел. Поклонението е насрочено за събота от 12:00 часа в Централните софийски гробища. Поклон пред паметта й! Още: Почина пловдивският журналист Тодор Божилов

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
поклонение почина журналистка
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес