Почина пловдивският журналист Тодор Божилов

Тази нощ след тежко боледуване е починал пловдивският журналист Тодор Божилов. Тъжната новина съобщи съпругата му Веселина Божилова. „Издъхна обичан и подкрепен от най- близките си“, сподели още тя. Поклонението ще е във вторник (20 октомври) от 13 часа в църквата на Централни гробища Пловдив.

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Тодор Божилов навърши 70 години през юни. Той е завършил журналистика в СУ "Св. Климент Охридски". Започва работа в считания за инакомислещ в. "Комсомолска искра" през 80-те и става негов главен редактор. Следва работа в изданията "Паралел 42", "Денят", "Пари". Божилов е и отговорен редактор на пловдивското приложение на в. "Труд", после в "Строителство, имоти", беше и шеф на кореспондентите на в. "Преса".