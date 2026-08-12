15 месеца след смъртта на капитан Марин Маринов - почина и неговата съпруга Яна

15 месеца след смъртта на капитан Марин Маринов, който загина през март 2025 година в Газа, почина неговата съпруга Яна Костова. Новината за смъртта ѝ съобщи дъщерята на Яна и Марин, която написа кратко в социалните мрежи: "Мама вече е при тати".

Капитан Маринов загина на 52-годишна възраст на 19 март 2025 г. при въздушен удар по време на хуманитарна мисия на ООН в Ивицата Газа, като сграда на международната организация беше поразена от въздушен удар.

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На 24 април говорител на израелската армия призна, че изстрел от израелски танк е причинил смъртта на българския гражданин. Израелските сили изразиха съжаление за инцидента и поднесоха съболезнования на семейството. България поиска компенсации. Капитан Маринов беше погребан с почести в родния му град Ямбол. "Нямам думи за това момче, такива се раждат на 100 000 един като него“, коментира тогава чичото на капитан Маринов Ангел Стойков, припомня bTV. Съболезнования изразиха тогава и от външното ни министерство.

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