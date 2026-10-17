Право на отговор на Министерство на външните работи

Министерството на външните работи поиска публикуване на право на отговор във връзка със статията „Защо мишкуваме като държава пред Сърбия и не защитаваме националното си достойнство?“, публикувана на 17 октомври 2026 г. В тази връзка Actualno.com публикува правото на отговор без редакторска намеса.

ПРАВО НА ОТГОВОР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

Министерството на външните работи категорично възразява срещу внушението в публикацията, че българската държава бездейства или се отказва да защитава правата и интересите на българските граждани.

Министърът на външните работи Велислава Петрова не е присъствала на заседанието на парламентарната Комисия за политиките за българите извън страната, тъй като беше в Брюксел във връзка със заседанието на Европейския съвет. Министерството беше представено от Васил Дурев, парламентарен секретар на МВнР, Момчил Райчевски, директор на дирекция „Югоизточна Европа“, и Димитър Станчев, началник на отдел „Западни Балкани“ в същата дирекция.

По време на заседанието г-н Райчевски е представил предприетите от МВнР действия по случаите на доц. Ангел Джонев и д-р Валентин Янев — действия, които не са отразени в публикацията. Още през август т.г. българската страна, чрез Посолството на Република България в Белград, е изразила пред Министерството на външните работи на Република Сърбия разочарованието си от наложената на д-р Янев забрана за влизане в страната. За случая е информирана и Делегацията на Европейския съюз в Белград. Паралелно с това, чрез Постоянното представителство на Република България към Съвета на Европа, са предприети действия за запознаване със случая на представители на Секретариата на Бернската конвенция за опазване на европейската дива природа и природните местообитания.

Министърът на външните работи е поканила доц. Джонев и д-р Янев на среща в МВнР следващата седмица. На нея ще бъдат обсъдени техните случаи и възможностите за предприемане на най-подходяща реакция. Казусите с недопускане на български граждани на територията на Република Сърбия под претекст „риск за националната сигурност“ ще бъдат сред обсъжданите теми на предстоящите политически консултации между МВнР на двете държави в началото на м. ноември 2026 г.

Опитът за аналогия с казуса на Ангел Георгиев не е направен за първи път от представител на МВнР по време на заседанието. Такава аналогия е направена и в писмен въпрос на народния представител Елисавета Белобрадова до министъра на външните работи, внесен преди заседанието на комисията: https://www.parliament.bg/bg/topical_nature/ID/84768. Този контекст следва да се отчита при представянето на обсъждането.

Уточняваме, че изразът „ще бъде прието за сведение“ се отнася до очаквания характер на реакцията на сръбския посланик в България при евентуална среща в МВнР. Той не е свързан с въпросите или предложенията за привикване на сръбския посланик, отправени от народни представители по време на заседанието. Опитите този израз да бъде тълкуван като неуважение към народните представители или към парламентарния контрол са напълно необосновани.

Парламентарният секретар на МВнР е участвал в обсъжданията и е направил изказвания както по т. 1, така и по т. 2 от дневния ред на заседанието. Това може да бъде установено от видеозаписа, публикуван на сайта на Народното събрание.

Следва да се отчита и обстоятелството, че в рамките на открито заседание МВнР не може да изложи публично всички свои планове за действия по конкретни случаи. Това би могло да обезсмисли предприемането им или най-малкото да създаде риск за успешното им осъществяване.

Пълният видеозапис от заседанието е публикуван на сайта на Народното събрание и е достъпен на следния адрес: https://www.parliament.bg/bg/video/cID/2048.