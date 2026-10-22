Протестът на НАТФИЗ: Студенти поискаха оставката и на министъра на образованието

Вълната от недоволство на студентите от НАТФИЗ не стихва. Тази вечер е 10-ият протест с искане за оставката на ректора на академията професор Мирослав Дачев. Студентите вече настояват и министърът на образованието професор Георги Вълчев да се оттегли от поста си.

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Бунтът на бъдещите актьори, режисьори и възпитаници на академията отключи съмненията за финансови злоупотреби, непрозрачна кадрова политика и натиск върху преподаватели в академията. По думите на протестиращите в одитен доклад на образователното министерство са установени нарушения.

Поводът за поисканата оставка на министъра е обещаната им пътна карта за решаването на проблемите във висшето учебно заведение, която обаче вече близо седмица не им е предоставена.

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От НАТФИЗ отказаха коментар с мотива, че ректорът е в командировка. Образователното министерство също не коментира. Протестното студентско шествие стигна до МОН, за да настоява за отговори.