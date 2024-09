Серийна псевдонаучна манипулация, утвърждаваща култ, си търси място в политическия живот (СНИМКИ)

Серийна фалшификация на български и световни исторически артефакти беше разкрита вчера на публична пресконференция в БТА. Обектът на разследване се явява поредицата книги „Тракийското Писмо Декодирано“ с автори Стефан и Цветан Гайд, както и сборниците „Тракийските Послания“ и „Тракийските Хроники“, със същите автори/съставители.

Организаторите изкараха данни за серия умишлени фалшификации в преводите на редица неолитни артефакти, както и в Бохарската коптска Библия, представена в гореспоменатите книги като Библията на бесите (древно тракийско племе). Бяха предоставени и сведения, показващи липсата на историческа автентичност на книги от „Тракийските Послания“ и „Тракийските Хроники“.

Авторите на разследването вече са подали сигнал до Българската православна църква, коптската православна църква и българските институции.

„Искаме да алармираме българската общественост за опасността от насажданата от книгите доктрина и псевдокултура, имащи двойна цел – от една страна, въвличане на неподозиращи родолюбци в култа на „Тракийската Църква“, за който периодично са сигнализирали и членове на Българската православна църква, а от друга - позициониране в политическото пространство на главните пропагандатори на доктрината - Цветан Гайд (Гайдарски), Натанаил Гайд (Георгиев) и Георги Гайд (Георгиев)", споделиха организаторите Боряна и Тодор Йотови.

Причина за пресконференцията е нарастващата вълна на пропаганда, осъществявана чрез свързани организации като „Богари Медия“ и „Академия Орфика“ и техният продукт - „Фестивал Тракийски Мистерии“, промотиращи се като „възстановяващи“ древната ни култура чрез различни постановки, базирани на разобличените псевдооткрития, които, особено през последните две години, успяват за завлекат в заблуда редица държавни институции и управители на обекти от национално значение.

Боряна Рачева - Йотова разясни, че Стефан Гайд е превеждал некоректно тракийски надписи през бохарски, като тя даде пример с Пръстена от Езерово и други, като по думите й този превод е невалиден. Според нея във въпросните книги, в които това е описано, е налице умишлена манипулация на транскрипцията на археологическите находки, а резултатът е, че преведените надписи не означават това, което се твърди.

Тя отбеляза, че книгите на Гайд са пълни с примеси на текстове от Светите писания и фалшификации. "Смеси истината и святото със лъжа" - така д-р Йотова описа начинът на манипулация на Гайд.

"Нито едно твърдение, нито връзката тракийски - бохарски езици или Библията на Бесите и свещените писания на Библията на коптската Църква, нито относно представените като исторически документи, в нито едно от тези неща - няма истинна цялостност. Във всяко едно от тези неща се намират груби, умишлени фалшификации и заблуда на читателя чрез тях", каза д-р Йотова.

Доказателства за подмяната може да се видят във видеото тук.

Фестивалът "Тракийски мистерии" е базиран на фалшифицирани преводи

Той призна, че е е бил един от създателите на фестивала "Тракийски мистерии" без да знае за фалшификациите, на които се базира – фалшификации, които съпругата му и той намират в последната година, както и че двамата са участвали в прото-формата Тракийска Мистерийна Драма преди 10-15 години - когато все още злоупотребите в общността, не са били събрали сила.

Тодор Йотов обърна внимание, че втори пореден сезон в пещера Магурата се представя спектъкалът "Възкресението на Евридика", в което се използват напеви от един от фалшифицираните артефакти. По думите му четвърти пореден сезон в "Тракийските мистерии" се използват напеви и думи от манипулирани надписи.

"Красиво е, но не е истинско. Вълнуващо е, но не е истинско. Въпросът е, че тази подвеждаща доктрина дава достъп на акад. Гайд до медии, дава му възможност да подвежда общини, музеи, общини, училища, образователни организации, млади хора", смята Йотов.

Българската общественост се алармира, че зад тази опаковка стои култ, който безапелационно подменя изконни ценности, въвежда членовете си в състояние на неспособност за отделяне на фактология от индоктринация, налага безотчетни парични дарения, и очаква „верността“ на каузата да бъде засвидетелствана чрез поверяване на децата, още непълнолетни, на индоктринация от страна на лидерите на култа.

„Истинското ни историческо наследство е богато, също както и културното, духовно и цивилизационно първенство на нашите предци. То няма нужда от измислици и манипулации. Можем обаче да го опознаем чрез истинна наука и богооткровение.

Христовото благовестие няма нужда от фалшифицирани артефакти, за да бъде живо и деятелно. Христовите заповеди нямат нужда от фалшиви фигурки и обекти на поклонение, за да бъдат доказани като истинни. Христовото последование и себеотдаване нямат нужда от фалшифи каузи. Псевдопророците, обаче - имат.“ - заключиха Боряна и Тодор Йотови.

„Длъжни сме да разкрием тази спекулация, най-малкото защото сме били съучастници, макар и неволно и незадълго - като директори в Института по Т-Наука и Академия Орфика, както и много години вътре в общността. Когато си „вътре“, някак не забелязваш, че постепенно се появяват все по-груби нередности, превзет от усещане, че служиш на голяма кауза. Не сме си позволявали да подложим под съмнение „откритията Гайд“, още по-малко да ги верифицираме. Търсенето ни на факти, които да подпомогнат „грандиозността“ на процеса, в който бяхме част, обаче ни „задължи“ да прогледнем за процесите, които се разгръщат, и оттам - отвъд твърденията им. И осъзнавайки заблудата, която сме подкрепяли, когато поискахме възможността или да поправим нередности, или да се оттеглим, бяхме безпрекословно линчувани от лидерите на общността. Цената, която семейството ни плати през последната година, е огромна и продължаваме да бъдем обект на клевети, лъжи и психически тормоз. Днес представихме само част от фактите, до които достигнаха независимите ни проучвания на твърденията, изнесени в книгите на Гайд. Останалите са публикувани в книгата ни „МЕСОУРЕ - Неолитният Символ на Вяра и Новозаветният Архе-Език“, която излиза в края на седмицата“, допълни Тодор Йотов.

Организаторите на пресконференцията:

Боряна Рачева-Йотова е създател на първата българска глобална fintech компания – ФинАналитика, и има над 20 години опит в създаването на софтуерни продукти и решения за управление на риск и финансови портфейли. В последните 7 години е била Старши Вицепрезидент в мултинационална компания. В тази си роля, тя ръководи продуктите и решенията в областта на риска и математическите аналитики, което включва математическо проучване, разработка на продукти и бизнес стратегия. Понастоящем стартира нов проект в областта на финансовите пазари и DLT/Blockchain. Боряна Рачева-Йотова е съавтор на седем патента и автор на публикации във водещи световни издания за финанси и математически науки. През 2018 година е наградена от Уотърс Технолъджи като Риск професионалист на годината, на база на постиженията си в областта на създаването на софтуерни решения за управление на риска и превеждането на последните академични открития в практически приложения, за да се отговори на нуждите на практикуващите във финансовата индустрия. Боряна Рачева-Йотова е Магистър по Статистика и Вероятности от Софийския Университет и Доктор на Науките от Университета Лудвиг Максимилиан в Мюнхен.

Боряна е и дългогодишен изследовател в областите сравнителна религия, лингвистика и културна антропология, съавтор на първата българска книга за вдъхновението „Йероглифите на Вдъхновението говорят от Тракия“, 2012.

Тодор Йотов е предприемач, ментор и лектор в технологични, бизнес и обществени формати, и инициатор на благотворителни и обществени инициативи за споделяне, образование и култура. С последните си стартъпи създава иновативни продукти за взаимодействие между човека и технологиите, мултимедия, DLT/Blockchain FinTech, AI творчество и информационна сигурност. Тодор е съ-изобретател на портфейл от технологии за киберсигурност и на методология, позволяваща създаването на уникални индивидуално персонализирани системи за защита и комуникации в среда, белязана от Изкуствен Интелект и квантова трансформация. Управлява издателство на детско онлайн съдържание за промотиране на ранен контакт с литературата и изкуствата, естетика и безопасност в общуването в електронна среда, и достъп до образци на културното и литературно наследство. Тодор има магистърска степен по финансов инженеринг от Hector School of Engineering and Management, University of Karlsruhe, бакалавърска степен по бизнес администрация от Софийския университет и магистърска степен по сценични изкуства.

Тодор е дългогодишен изследовател в областите Богословие, лингвистична и социално-културна антропология, и съавтор на първата българска книга за вдъхновението „Йероглифите на Вдъхновението говорят от Тракия“, 2012.