Нетаняху: Елиминирането на аятолах Хаменей би сложило край на конфликта (ВИДЕО)

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви пред ABC News в понеделник, че атаките срещу върховния лидер на Иран Али Хаменей ще сложат край, а не ще ескалират, продължаващата война между Израел и Иран, която избухна в края на миналата седмица. На въпрос на главния кореспондент на ABC News във Вашингтон Джонатан Карл относно съобщенията на ABC News и други медии, че президентът Доналд Тръмп е отхвърлил израелски план за убийство на върховния лидер на Иран, опасявайки се, че това ще ескалира конфликта, Нетаняху заяви: „Това няма да ескалира конфликта, а ще му сложи край“. Още: Иранският аятолах е в бункер, Израел е предпочел да го остави жив

„В продължение на половин век конфликтът се разпространява от този режим, който тероризира всички в Близкия изток; бомбардира нефтените находища на Aramco в Саудитска Арабия; разпространява тероризъм, подривна дейност и саботаж навсякъде“, каза Нетаняху.

„Вечната война“ е това, което Иран иска, и те ни довеждат до ръба на ядрена война. Всъщност Израел предотвратява това, слага край на тази агресия и ние можем да го направим само като се изправим срещу силите на злото“, заяви израелският премиер.

На въпроса дали Израел наистина ще атакува върховния лидер, Нетаняху отговори, че Израел „прави това, което трябва да направи“. „Няма да навлизам в подробности, но ние сме се насочили към техните водещи ядрени учени“, каза Нетаняху. Той посочи още, че е в интерес на Америка да подкрепи Израел, който се стреми да елиминира ядрената програма на Иран. Още: "Няма да правим никакъв радиоактивен прах в Иран": Тръмп говори за близка сделка

„Днес е Тел Авив. Утре е Ню Йорк. Вижте, разбирам „Америка на първо място“. Не разбирам „Америка е мъртва“. Това искат тези хора. Те скандират „Смърт за Америка“. Така че ние правим нещо, което е в служба на човечеството, и това е битка на доброто срещу злото. Америка е, трябва да стои и стои на страната на доброто. Това прави президентът Тръмп и аз дълбоко оценявам подкрепата му“, коментира Нетаняху.

Израелският премиер отхвърли твърденията в публикация на „Уолстрийт Джърнъл“, че Иран се стреми да прекрати военните действия и да възобнови преговорите за ядрената си програма.

„Не съм изненадан. Искам да кажа, че те искат да продължат да водят тези фалшиви разговори, в които лъжат, мамят, подвеждат САЩ. И, знаете ли, ние имаме много солидна разузнавателна информация за това“, каза той. „Те искат да продължат да изграждат ядрените си оръжия и да изграждат масивния си арсенал от балистични ракети, които изстрелват по нашия народ. Искат да продължат да създават двете екзистенциални заплахи срещу Израел. Това няма да се случи", подчерта Нетаняху. Още: Шамар за Нетаняху: Тръмп се разграничи от атаката на Израел срещу Иран (ВИДЕА И СНИМКА)

Помолен да отговори на някои републиканци, които се противопоставят на военната подкрепа на Америка за ударите на Израел срещу Иран, включително коментатора Тъкър Карлсън, Нетаняху заяви, че Иран е „заплаха за целия свят“.

„Ние не се борим само с нашия враг. Ние се борим с вашия враг. За бога, те скандират: „Смърт за Израел, смърт за Америка“. Ние просто сме на пътя им. И това може скоро да стигне до Америка“, каза Нетаняху.

В петъчния си бюлетин Карлсън написа, че „Съединените щати не трябва на никакво ниво да участват във война с Иран. Без финансиране, без американски оръжия, без войски на място“ и че Съединените щати трябва да позволят на Израел „да води собствените си войни“.

„Предприемаме действията. Америка ни подкрепя. Дълбоко, дълбоко оценявам това. Но това е заплаха за целия свят“, каза Нетаняху. „Това е заплаха за Израел; както казах – за нашите арабски съседи; за Европа; за Америка. Те скандират „Смърт за Америка“. Това не е твоя работа? Това не е късогледство. Това е пълна слепота.“ Още: Нетаняху: Иран два пъти се опита да убие Тръмп (ВИДЕО)

„Понякога трябва да се изправиш срещу злото. И това е, което американският народ инстинктивно разбира. И това е, което президентът Тръмп разбира. Не можем да позволим това да се случи“, добави той.

