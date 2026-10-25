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"Сигурна намеса на държавни органи": Отново свалиха опозиционно настроените Фейсбук страници

25 октомври 2026, 10:19 часа 780 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Сигурна намеса на държавни органи": Отново свалиха опозиционно настроените Фейсбук страници

"Току-що пак свалиха трите опозиционно настроени страници, които за няколко часа общо набраха нови 100 000 последователи. БГ елфите, Копейкин и Пуйло отново са изтрити. Фейсбук няма подобна практика. Това със сигурност е намеса на държавни органи. И тяхно е изискването това да се направи". Това обяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

"Очевидно някой много прогресивно се е притеснил и изплашил да не се издънят нещата с изборите и действа фатмашки. Това има само едно решение - излезте и гласувайте масово! И свободно!", призова той.

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"България не е казарма, а демократична страна. Който не търпи критика, не е за властта. Гражданите не козируват на никого. Те избират и изискват. Дори този елементарен урок управляващите отказват да научат. Днес е добър ден да им се предаде такъв урок. Затова гласувайте!", добави още политикът.

"Ние избираме и изискваме. Дори този елементарен урок управляващите отказват да научат. Днес е добър ден да им се предаде такъв урок. Затова гласувайте! Това ли заслужава България?", попита от своя страна преподавателят Емил Джасим.

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"Точно в деня на изборите сатиричните страници „Копейкин“, „Пуйло“ и „БГ Елфите“ отново са свалени. Опитват се да ни заглушат…! Това ли искаме?!? Свободата на изразяване не е привилегия, която властта ни отпуска, когато сме ѝ удобни. Тя е наше право - особено когато критикуваме, задаваме неудобни въпроси и търсим отговорност. Днес заглушават сатирични страници. Утре може да е вашият глас. Представете си, че сте жертва на несправедливост. Институциите мълчат. Човекът срещу вас има политически чадър. Единственото, което ви остава, е да разкажете публично какво се случва. А после заглушават и вас. Никой не бива да зависи от благоволението на властта, за да бъде чут! Затова днес гласувайте за президент, който има смелостта да бъде коректив на властта, а не нейна патерица. Който защитава правото ни да говорим - включително когато казаното е неудобно за него самия. Гласувайте. Свободата ни заслужава да бъде защитавана", написа Милена Илиева.

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"ВРЕМЕ ЗА ГНЯВ! В деня преди изборите милицията затрива няколко сатирични фейсбук страници. Авторите ги правят наново и за часове привличат десетки хиляди от старите си последователи. В самия ден на изборите, т.е. днес, тези страници са затрити ОТНОВО. Тази милиционерщина я познавам много добре. За съжаление това е само началото. Живял съм в цензура, в шепнене на политически вицове, в страх от това, че и “стените имат уши”. ТАЯ НЯМА ДА Я БЪДЕ!!! ЯДОСАЙТЕ се, колеги българи. Сега, още СЕГА!!!", призова писателят Радослав Бимбалов.

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Фейсбук ГДБОП сатира президентски избори 2026 страници
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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