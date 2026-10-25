"Връщаме времето с 1 час, а не с 40 години": ГДБОП отрече за свалени критични към властта Фейсбук страници, те върнаха последователите си

Сагата със свалените сатирични и критично настроени към властта Фейсбук страници продължава.

"Дирекция "Киберпрестъпност" на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) няма отношение към деактивирането на няколко сатирични платформи във Фейсбук", съобщиха от МВР. Като предполагаеми причини от министерството посочват масирано докладване от множество потребители или решение на компанията – собственик на социалната мрежа.

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Миналата година през септември Фейсбук деактивира страницата на "Правосъдие за всеки". Тогава от инициативата информираха, че официалното основание, посочено от компанията, е "киберсигурност", но без допълнителна конкретика.

"Управляват ни аналогови хора, които не могат да разберат, че вече не сме при бай Тошо"

В същото време спрените страници "Копейкин", "Пуйло" и "BG Elves" започнаха усилено да възвръщат своите последователи.

"Днес Елфите се събудихме на 31 000 и си лягаме с 31 000. Връщаме времето с 1 час назад, а не с 40 години! Гласувайте!", написаха от BG Elves.

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"Вчера свалиха Зелената Чорапчица и Щирлиц (докато напиша поста го изтриха втори път за два дни). Днес свалиха Копейкин, Пуйло и BG Elves. Съвсем случайно все критикуващи властта. Последвайте ги. Управляват ни аналогови хора, които не могат да разберат, че вече не сме при бай Тошо, когато можеш просто да скриеш, че е гръмнала атомна електроцентрала на 1000 километра от нас или в най-добрия случай през 90-те", написа друга сатирична страница - Supermemeto.

"Да правиш едно и също нещо отново и отново и да очакваш различен резултат е чиста глупост. Вече го правят няколко пъти и всеки път изтритата страница се връща с едни 30К последователи за два дни. Само че тоя път чиста, без натрупани наказания и засилена от алгоритъма, заради многото последователи от самото начало. Но вече се е вдигнала шумотевица, а народа колкото и да е податлив на лъжите им, в един момент се усеща, че са му се подиграли и грабят още повече, заедно с тези, които уж ще чегъртат. Питайте тошку. Аналогови чичковци, на които няма как да обясниш, че вече за алгоритъма няма никакво значение дали страницата е с 80 000, 30 000 или 3 000 последователя. Тя пак може с един рийл или пост да достигне половин милион души за ден. Разликата е в това, как ние го приемаме", пишат още от страницата, заявявайки, че "просто няма да стане по този начин".

"Страницата на BG Elves нямаше нито едно наказание или предупреждение към момента на свалянето. Свалянето не е в резултат на масово докладване или на публикации, които нарушават правилата на Meta. Защо от ГДБОП си кривят душата и не си признават, че я свалиха по команда в деня преди изборите, оставям на вас да прецените", коментира от своя страна технологичният предприемач Карина Карагаева. Тя ще коментира пред Actualno.com по-нашироко какво се случи.