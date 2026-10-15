Скоро ще има сезонна "Гражданска отговорност" за мотори и кемпери

Парламентът прие промени в Кодекса за застраховането, с които се въвежда възможност за сключване на краткосрочна задължителна застраховка "Гражданска отговорност" за определени категории превозни средства. Застрахователите няма да могат да отказват сключването на полици за срок от 30 дни, 3 месеца или 6 месеца за посочените в закона превозни средства.

Промените бяха гласувани на второ четене по текстове, внесени от Даниел Парушев и депутати от "Прогресивна България". По предложение на Петър Петров от "Възраждане" в закона изрично бяха записани и трите възможни срока - 30 дни, 3 месеца и 6 месеца.

Възможността ще важи за превозни средства с временна или транзитна регистрация - за срока на валидност на регистрацията, бавнодвижещи се пътни превозни средства, самоходни машини, моторни превозни средства от категория L, включваща дву-, три- и четириколесни превозни средства като мотопедите, както и къмпинг-ремаркета и къмпинг-автомобили. Още: Съдът: МВР не може да държи шофьор в неведение, че колата му е дерегистрирана

Целта е собствениците да плащат за реалното ползване

Мартин Димитров припомни, че още през 2017 г. е била създадена възможност за сключване на по-краткосрочни застраховки, но на практика малко застрахователи са я използвали. Затова сега се предвижда изрично задължение в закона, което да гарантира предлагането на такива полици за определените категории превозни средства.

"Оценявам, че се стигна до общ компромис, но важни са категоричните редакции. Хората питат така: "Защо аз, ако едно моторно превозно средство го ползвам част от годината, да плащам за цялата година "Гражданска отговорност"?", коментира Димитров.

Идеята е собствениците на сезонни превозни средства да могат да плащат за застраховка само за периода, през който ги използват, вместо да сключват полица за цяла година. Още: "Евтин пиар в полза на застрахователите": ИПБ атакува КФН за "бонус-малус"

Петър Петров настоя в закона да бъдат записани конкретни срокове, за да не се оставя определянето им изцяло на застрахователните компании. Според него без такава яснота дружествата биха могли да предлагат полици за периоди, които не отговарят на нуждите на потребителите.

"Не разбирам по какъв начин би попречило на застрахователите. Защо? Защото те сега имат възможност да предлагат много по-вариативни услуги на потребителите", заяви депутатът от "Възраждане".

ГЕРБ предупреди за риск от откази

От ГЕРБ-СДС изразиха резерви към новите разпоредби. Владислав Горанов заяви, че задължението за предлагане на краткосрочни полици не гарантира, че те ще бъдат достъпни при подходящи условия. Според него е възможно застрахователите да откажат сключването на подобни договори въпреки законовия текст. Още: Стартира системата "бонус-малус": Как ще се промени "Гражданска отговорност"

"Подобен тип задължения са от типа да кажете на банка, че е длъжна да сключи договор за заем с някой. Не, не е длъжна и няма как да бъде длъжна. Приемете нормата, ако искате. Вероятно с мнозинството тя ще се приеме, но аз ви предупреждавам, че тя няма да работи", коментира Горанов.

Колегата му Александър Иванов също се противопостави на подобен подход. Той посочи, че застрахователният пазар в България е конкурентен и над 20 компании предлагат "Гражданска отговорност". Според него законът не може да определя какъв трябва да бъде прагът на вноската по застраховката.

На 19 юни мотористи протестираха в центъра на София срещу поскъпването на "Гражданска отговорност". Те настояха за възможност за сключване на застраховката за срок под една година и за възстановяване на разсроченото плащане, което според тях е било ограничено от всички застрахователни дружества в началото на март.

Промени за застрахователите с отнет лиценз и Гаранционния фонд

С приетите изменения се уреждат и други въпроси, свързани със застрахователния сектор.

За застрахователни дружества с отнет лиценз, на които е назначен квестор, се предвижда по време на квестурата да не се налагат обезпечителни мерки по Гражданския процесуален кодекс върху имуществото им. Предвижда се също започнатите изпълнителни производства да бъдат спирани. Още: Протест: Мотористите блокираха ключов столичен булевард (ВИДЕО и СНИМКИ)

Комисията за финансов надзор ще може по собствена инициатива да взема решения за покриване на недостиг на средства във фондовете, управлявани от Гаранционния фонд, вместо да действа само по предложение на управителния му съвет. Според вносителите това ще позволи по-бърза реакция при необходимост от допълнително финансиране.

Предвижда се и Гаранционният фонд чрез Обезпечителния фонд да извършва плащания вместо Националното бюро на българските автомобилни застрахователи по задължения, свързани със застрахователи с отнет лиценз. Това включва обезщетения, лихви, разноски по уреждането на застрахователни претенции и такси за обработката им.

Целта е Националното бюро да не се налага първо да осигурява необходимите средства, а след това да търси възстановяването им.