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"Евтин пиар в полза на застрахователите": ИПБ атакува КФН за "бонус-малус"

26 август 2026, 11:06 часа 600 прочитания 0 коментара
Снимка: groupama.bg
"Евтин пиар в полза на застрахователите": ИПБ атакува КФН за "бонус-малус"

Комисията за финансов надзор (КФН) обяви дългоочакваната реформа за въвеждане на системата „бонус-малус“. Според Института за пътна безопасност (ИПБ) обаче предложеното решение няма нищо общо с истински превантивен механизъм за подобряване на пътната безопасност и крие сериозни въпроси за чии интереси работи. От там излязоха с остра позиция, определяйки новите правила като евтин пиар и популизъм на гърба на обществото.

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За кого се прави системата?

Основният проблем на предложената от КФН концепция е, че тя стъпва основно върху застрахователните събития и вече възникналите претенции, вместо върху превенцията. 

От ИПБ обясняват, че истинската „бонус-малус“ система не е създадена, за да увеличава приходите или да оптимизира ценообразуването на застрахователните компании. Нейната цел е да направи застрахователите съюзник на държавата и съпричастни към пътната безопасност. Логиката трябва да бъде проста - повече нарушения и рисково поведение водят до по-висока цена, докато безопасното шофиране носи финансови стимули.

Вместо това представеният механизъм дава на застрахователите инструмент за по-прецизно управление на собствения им риск, без да ангажира поведението на водачите преди пътнотранспортното произшествие.

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Най-големият абсурд

Критиците на проекта сочат и сериозно разминаване във времето. От една страна, реформата е шумно обявена днес, но от друга – ключовата Единна информационна система за оценка, управление и контрол на риска тепърва предстои да бъде изградена в рамките на следващите 18 месеца.

"Това ли е реформата? Или е евтин пиар, с който КФН се опитва да създаде усещане за направено значимо движение?", питат от ИПБ и подчертават, че обществото няма нужда от поредната пресконференция или наредба на хартия, а от по-малко катастрофи и загинали на пътя.

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Въпросите без отговор

От Института за пътна безопасност настояват КФН да даде ясни отговори на няколко ключови въпроса:

  • Каква е реалната финансова полза за безопасния водач и каква е последицата за системния нарушител?
  • Къде е превенцията и директното въздействие върху нарушенията?
  • Защо се обявява система, чиято инфраструктура ще се изгражда година и половина напред?

Според експертите пътната безопасност не се управлява със застрахователна математика в интерес на корпоративни печалби, а с работещи механизми, които променят поведението на шофьорите още преди да се е стигнало до трагедия на асфалта.

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КФН Гражданска отговорност застраховка бонус малус Институт за пътна безопасност ИПБ
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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