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След щателна проверка: Извънредно кацналият на летище София самолет излетя

19 октомври 2026, 8:33 часа 1094 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
След щателна проверка: Извънредно кацналият на летище София самолет излетя

Самолетът, който снощи кацна извънредно в София заради сигнал за бомба, е излетял от летище "Васил Левски". Това е станало малко преди 3:00 часа тази сутрин, съобщиха от Министерството на транспорта. Припомняме, че самолет, извършващ полет от Тел Авив до Виена кацна аварийно на летището в София, след като е получил сигнал за бомба. На борда е имало шестима души екипаж и 51 пътници.

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Съгласно процедурите, изстребители МиГ- 29 на Военовъздушните сили са излетли и са придружили самолета до кацането му на летището в София. Сформиран е работен щаб и отговорните институции са започнали проверка.

Израелски медии съобщиха, че заплахата е отправена от австрийски гражданин, който не бил на борда. Сред пътниците имало и младежка делегация, пътуваща за изказвания в Организацията на обединените нации.

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Сигнал за бомба Самолет Летище Васил Левски
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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