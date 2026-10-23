Слънчев ден за размисъл, мрачно в деня на вота: Симеон Матев с любопитно уточнение за време и влияе ли на изборите

От началото на нощта до момента най-големи количества дъжд са паднали в Софийско, в различните места между 15 и 34 литра на квадратен метър, но вече валежите спряха. В момента валежната зона се намира над Централна България, а по-късно - преди обяд, ще завали и в Източна и Югоизточна България, като очакванията са за около 15-20 мм дъжд, тоест проблеми с тези валежи изобщо не трябва да очакваме. Това е края. Утрешният ден ще бъде слънчев, като за размисъл - човек да си помисли какво да избере от големия избор от 28 възможности. В неделя, в самия ден на изборите, ще е по-мрачно, като сутринта ще има и мъгли, а след обяд ще се покаже слънцето между облаците. Тази прогноза за времето направи климатологът Симеон Матев в ефира на Нова телевизия.

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За този период от годината максималните температури са от порядъка на 11 до 16 градуса. Минималните към втората половина на седмицата ще започнат да докосват нулата, но трудно ще падат под нея, защото ще има и облаци“, каза той.

По думите му към този момент по-съществени валежи следващата седмица ще има в петък, но обърна внимание на всички, които са в Гърция, защото в понеделник и вторник има потенциална опасност за сериозни валежи.

Матев направи и едно любопитно уточнение за метеорологичното време и дали влияе на изборите. „Влияе, но то е прекалено малко, за да можем да му дадем голямо значение. Но което е по-интересното, че например в северните страни слънчевото време влияе повече отколкото дъждовното. Дъждът изобщо не им пречи, защото са свикнали с него, докато в по-южните страни, включително и България, слънчевото време по-скоро е пречка, защото горещината, когато изборите са през горещия период на годината, може да откаже някого. Но това влияние е върху онази електорална част, която не е сигурна в своя избор, защото ти ако се колебаеш и ако се чудиш дали да отидеш до урните и видиш, че вънка има буря, естествено, че няма да отидеш. Но този, който е сигурен, отива и времето не му пречи“, каза той.