Соня Колтуклиева отново в болница и пред операция

Журналистката Соня Колтуклиева, която вчера беше блъсната и повалена на земята от охранител на НСО, който пази председателя на Народното събрание Михаела Доцова, отново е в болница. „По-добре съм, вливат ми обезболяващи, така болката става поносима“, написа в профила си във Facebook тя. От думите й става ясно и че екипът на ортопеди ще реши дали да оперира рамото й или да я подложат на консервативно лечение.

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„Проф.Николай Габровски ми каза по телефона, че ще следи какво се случва и след 4-5 седмици ще трябва да направят контролен скенер, може да има скрити увреждания. Още не знам какви са резултатите от изследванията на вътрешните органи“, сподели още тя.

Колтуклиева благодари и на всички, които са я подкрепили. „Брутално беше това и жестоко. С какво застрашавах Михаела Доцова?! С един телефон ли? Трябва нещо да се промени! От години се оплакваме - не само аз, от охранителите на Румен Радев. Никаква реакция. И ето докъде се стигна. Кожената барета ме спаси от фатален край при падането на тротоара“, пише тя.

И пита: „Кои са те, че ги вардят като божества?! Какво си въобразяват?! Че са капиталът на нацията ли? Не са. Напаст са. Арогантни и брутални, жестоки и безмилостни“.

„Нека се радват, че ще бъда за известно време извън строя. Но аз ще се върна“, завършва Колтуклиева.