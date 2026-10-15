Страшно добри Halloween оферти в Kaufland до 1 ноември

Тикви за украса и готвене, тематични лакомства и растения в празнична керамика очакват клиентите в магазините на веригата

Kaufland e подготвил страшно добри оферти за Halloween до 1 ноември. Тази година главният герой в празничната селекция на ритейлъра е тиквата във всички й форми, от вкусна основа за есенни рецепти до ефектна украса за дома. Всички предложения могат да бъдат разгледани онлайн тук.

Сред предложенията е тиквата „Самсон“, която е с 50% намаление и е подходяща както за декорация, така и за готвене. На топ цена е и тиквата „Матилда“, позната със сладкия си вкус и подходяща за печене, която се предлага за само 0,34 евро. Клиентите могат да открият още богато изобилие от тикви в разнообразни форми и нюанси, сред които се открояват атрактивните сортове „Хокайдо“ и „Френска мускатна“. В асортимента има и декоративни тикви, подходящи за рисуване и украса, но не и за консумация.



За всички, които си представят празничния ден с ухание на тиква, Kaufland предлага и тематични рецепти на своя сайт. Сред тях са идеи като крем супа от тиква, мини пици за празника и др. Всички рецепти могат да бъдат разгледани на: www.kaufland.bg/recepti/.

Ако на вратата се чуе „пакост или лакомство“, ритейлърът има с какво да напълни торбичките на всички деца. В магазините могат да бъдат открити тематични фигурки и шоколади Kinder с до 38% намаление, както и бонбонки PEZ във форми на духчета, вампири и други Halloween герои на цена от 1,32 евро за фигурка с два пълнителя. Сред сладките предложения са още бонбони с любими герои като Paw Patrol, Emoji и Minions, минивафли Halloween, близалки, желирани бонбони и шоколадови фигурки.

Пекарната на Kaufland също влиза в празничния дух с тематичен мъфин с двоен шоколад и донът с пълнеж от портокал и касис на топ цени. Така подготовката за деня може да започне още от закуската или следобедното сладко изкушение.

За още по-завършена атмосфера у дома клиентите могат да изберат от изобилие от растения в тематична керамика. Миниешеверията например е в забавна форма на тиква и се предлага за 5,79 евро, а сред предложенията има още миникаланхое, малки зелени растения и минисукуленти в съдове, вдъхновени от Halloween. Комплектите свещи във форма на духче или тиква за 1,99 евро също са лесен начин домът да придобие празнично настроение.

За тези, които подготвят най-страшния костюм, Kaufland предлага тематични чорапогащници за 4,99 евро, както и разнообразни детски пижами с Halloween мотиви. Така до 18 октомври клиентите могат да открият всичко необходимо за един забавен, вкусен и страшен празник. Офертите на ритейлъра могат да бъдат намерени тук.