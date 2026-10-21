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Търсят спешни решения за тапите на АМ "Хемус" заради ремонта на тунел "Топли дол"

21 октомври 2026, 14:42 часа 616 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Търсят спешни решения за тапите на АМ "Хемус" заради ремонта на тунел "Топли дол"

Спешна работна среща за справяне с тежкия трафик по автомагистрала "Хемус", предизвикан от основния ремонт на тунел "Топли дол" организира министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков. В разговорите ще участват кметовете на Ботевград и Горна Малина – Иван Гавалюгов и инж. Ангел Жиланов, както и ръководството на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Целта е набелязването и бързото прилагане на конкретни мерки за облекчаване на движението и намаляване на колоните от автомобили в района.

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Припомняме, че от няколко дни цари транспортен хаос на магистрала "Хемус" заради ремонта на тунел "Топли дол" и липсата на обходен маршрут. Това предизвикват километрични задръствания, като опашката от автомобили надхвърли 10 километра. 

Движението в тръбата на тунел "Топли дол" в посока София е спряно от 12 октомври. АПИ планира временно възстановяване на движението и в двете тръби в средата на декември за празниците, след което ремонтът ще продължи през януари 2027 г.

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Магистрала Хемус Иван Шишман тунел "Топли дол"
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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