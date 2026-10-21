Търсят спешни решения за тапите на АМ "Хемус" заради ремонта на тунел "Топли дол"

Спешна работна среща за справяне с тежкия трафик по автомагистрала "Хемус", предизвикан от основния ремонт на тунел "Топли дол" организира министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков. В разговорите ще участват кметовете на Ботевград и Горна Малина – Иван Гавалюгов и инж. Ангел Жиланов, както и ръководството на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Целта е набелязването и бързото прилагане на конкретни мерки за облекчаване на движението и намаляване на колоните от автомобили в района.

ОЩЕ: Колко дълго движението през "Топли дол" ще е изпитание: Отговор от министър Шишков

Припомняме, че от няколко дни цари транспортен хаос на магистрала "Хемус" заради ремонта на тунел "Топли дол" и липсата на обходен маршрут. Това предизвикват километрични задръствания, като опашката от автомобили надхвърли 10 километра.

Движението в тръбата на тунел "Топли дол" в посока София е спряно от 12 октомври. АПИ планира временно възстановяване на движението и в двете тръби в средата на декември за празниците, след което ремонтът ще продължи през януари 2027 г.