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"Всички лъжат и мамят": Сунгурларе отчете катастрофално ниска активност

26 октомври 2026, 8:36 часа 415 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Всички лъжат и мамят": Сунгурларе отчете катастрофално ниска активност

Няма смисъл. Всички лъжат и мамят. Народът е в трудности, няма пари. С тези думи Здравко Василев, който е жител на Сунгурларе, обясни в ефира на Нова телевизия защо не е гласувал. В града от общо 10 107 избиратели до урните са отишли по-малко от 1500 души. В една от избирателните секции, в която е трябвало да гласуват над 900 души, са гласували само 24. А секция в едно от селата отчита 1% избирателна активност.

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Ниска е била избирателната активност и в Кърджали и областта. Анализът на местните за това са разнопосочни. Едни казват, че не са отишли да гласуват заради последните акции срещу кметове на ДПС. Има и хипотеза, че има организация на местно ниво да не се гласува. Никой обаче не говори открито за това. Някои споделиха, че рекордният брой на кандидатите ги е спрял да отидат да гласуват.

Пример за ниска избирателна активност е село Ямино, където при 699 имащи право на глас, само 9 са подали своя вот. В село Глухар при 792-ма по списък, само 26-ма са гласувалите.

"Бях в секция в град Крумовград, където по избирателния списък бяха 1217 души, а гласували — 111", каза един от членовете на СИК.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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