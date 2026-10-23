Загубено доверие и недопустима атмосфера: Културни дейци с отворено писмо за управленската криза в НАТФИЗ

Доказали се имена в културната сфера на страната излязоха с отворено писмо относно управленската криза в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" и продължаващите вече месеци наред протести на студенти и преподаватели от Академията. Писмото е адресирано до премиера Румен Радев, Антон Кутев - председател на Комисията по културата и медиите в НС, Димитър Здравков - председател на Комисията по образованието и науката в НС и омбудсмана на България Велислава Делчева.

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Сред подписалите писмото са Мариан Вълев, Самуел Финци, Малин Кръстев, Виктор Божинов, Петър Дундаков, Димитър Коцев - Шошо, Виктор Чучков, Камен Калев, Стефан Командарев, Деян Статулов, Петър Вълчанов, Кристина Грозева, Иван Чертов, Боряна Пунчева, Ели Скорчева и др.

Продължаващи проблеми в НАТФИЗ

Снимка: БГНЕС

В писмото се отбелязва, че въпреки продължителното недоволство и сериозността на изложените проблеми кризата в Академията продължава. "Като представители на българската културна, обществена и професионална общност сме дълбоко обезпокоени както от състоянието на академичната среда, така и от липсата на адекватна реакция от страна на Министерството на образованието и науката.", се казва в текста.

В него се посочват основните проблеми, за които студентите и преподавателите сигнализират - установени при проверка нарушения, след подаден сигнал от 18 преподаватели от факултет "Екранни изкуства", нарушения в управлението и липса на прозрачност, нарушени студентски права, както и натиск и заплахи върху преподаватели и студенти и реална опасност за международното партньорство с FilmEU.

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Културните дейци отбелязват и създаването на междуведомствена комисия от МОН за преодоляване на кризата и едномесечния срок, в който ректорът на НАТФИЗ проф. Мирослав Дачев трябваше да изготви "пътна карта" с мерки за решаване на проблемите в Академията. "Още на заседанието, на което е взето това решение, проф. Мирослав Дачев е заявил, че няма намерение да участва лично в срещите на европейския университетски алианс FilmEU. Като аргументи е посочил, че не е специалист по кино и че споразумението с алианса е подписано от предишния ректор. Тези аргументи звучат скандално и свидетелстват за пълната безотговорност на ръководителя на Академията, който очевидно не разбира, че срещите на ректорите във FilmEU са посветени на стратегическото развитие и управлението на алианса, а не на творчески въпроси, свързани с киното", пише в отвореното писмо.

В него се пита и какъв е смисълът от "пътна карта", при положение че още при вземането на това решение ректорът категорично заявява, че няма да промени позицията си по един от основните въпроси, предизвикали протестите.

Културните дейци отбелязват като тревожна и реакцията на Министерството на образованието и науката на установените нарушения, квалифицирани в одитния доклад като високорискови. По думите на представителите на културната общност МОН "се ограничава предимно до отправяне на препоръки към същото ръководство, чиито действия са предмет на проверките, като се позовава на принципа на академичната автономия".

"Но има и нещо, което не може да бъде поправено с пътна карта. Това е загубеното доверие вследствие на натиска, заплахите и репресивните действия срещу студенти и преподаватели, за които са подавани многократни сигнали. Подобна атмосфера е недопустима в академична институция, призвана да възпитава свободно мислещи творци. Нито един административен план не може да заличи вече случилото се. А досегашният начин на управление не дава основания да се очаква, че същото ръководство ще гарантира необходимата промяна в академичната среда.", казват още културните дейци.

Подкрепа за оставка

Снимка: БГНЕС

Те заявяват категоричната си подкрепа за искането за оставката на проф. Мирослав Дачев, като така ще се поеме отговорност за вече допуснатите нарушения и за последиците от управлението на Академията. В отвореното писмо се поставя и въпросът за политическата отговорност на министъра на образованието и науката. "Настояваме да бъде изяснено дали са използвани всички предвидени от закона механизми за контрол и дали съществуват политически зависимости или протекции, които възпрепятстват предприемането на необходимите мерки", казват културните дейци.

В писмото се настоява още парламентарните комисии да излязат с ясна позиция относно необходимостта от допълнителни институционални действия, включително за гарантиране на бъдещото участие на НАТФИЗ в европейския университетски алианс FilmEU. "Настояваме за прозрачност, поемане на отговорност и реални действия за преодоляване на кризата. Възстановяването на доверието в управлението на НАТФИЗ изисква не само планове и препоръки, но и ясни гаранции, че нарушенията няма да бъдат допускани отново и че правата на студентите и преподавателите ще бъдат защитени. Българското образование и култура не могат да си позволят тази криза да продължава.", завършва писмото.