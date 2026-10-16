"Замразяват заплатите и съкращават хора в сектор "Сигурност": Пламен Димитров след среща с Гълъб Донев

Замразяване на доходите и съкращения сектор "Сигурност". Министерството на финансите подготвя бюджет за следващата година със заложен дефицит от 3.5% от брутния вътрешен продукт на касова основа и 4.3% на начислена основ. Това заяви президента на КНСБ Пламен Димитров след срещата с министъра на финансите Гълъб Донев. По думите му предвиденият дефицит в размер на 3.5% представлява "много стръмна фискална консолидация, това означава, че разходите отнякъде ще се режат".

ОЩЕ: КНСБ организира национален протест "За по-високи доходи!"

Димитров заяви, че предвиденото увеличение на заплатите в бюджетния сектор от 5% през 2027 г. няма да важи за сектор "Сигурност", където не се залага повишение на възнагражденията. Освен това се предвиждат съкращения, подобно на плановете за съкращения в останалата администрация, посочи Димитров, като окачестви тези намерения като справедливи.

Той посочи, че са предложили заплатите в публичния сектор да се повишат с 10%, вместо с планираното увеличение от 5%. По отношение на минималната заплата президентът на КНСБ посочи, че засега няма резултат в посока увеличаване от предвидените 660 евро, но има заявка, че това може и да не е финалният размер на минималното възнаграждение.

Димитров каза, че са изразили съмнения относно макрорамката, тъй като смятат, че прогнозираният размер на БВП е подценен, респективно и очакваните данъчни приходи.

ОЩЕ: България отговори на ЕС с бюджетен план за 2027, целта е под 3% дефицит до 2029 г.

По думите му, за да се изпълнят исканията на КНСБ по политиката на доходите, ще са нужни още около 380 млн. евро, които могат да бъдат осигурени, тъй като приходите по бюджета ще са по-високи от това, което прогнозират от финансовото министерство за 2027 г. "Прекалено консервативното планиране към момента създава илюзията, че нямаме решение, че не е възможно", каза той.

Димитров изрази умерен оптимизъм, че ако управляващите чуят хората могат да намерят необходимите средства за воденето на по-справедлива политика по доходите, особено в полза на гражданите с най-ниски възнаграждения.

ОЩЕ: Бюджет 2027 отива в Брюксел: Радев обяви как планира да кърпи "изпразнената хазна" и за какво ще има повече пари

"Хора, които получават по 700 евро, по 650 евро, с по две висши образования, с по два езика в библиотеки, в музеи и тн. няма как да останат с тези 5%, които са 25 евро чисто в джобовете, това е подигравка", добави Димитров.

По-късно днес предстои среща между финансовия министър и представителите на работодателските организации.