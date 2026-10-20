Ударени кораби край България:

Завърналите се емигранти да не плащат данъци 5 години и бебешка кутия за всяко новородено: Демографски предложения към МФ

20 октомври 2026, 12:34 часа 966 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Завърналите се емигранти да не плащат данъци 5 години и бебешка кутия за всяко новородено: Демографски предложения към МФ

"ДНК – Движение за национална кауза" внесе в Министерство на финансите пакет от законодателни мерки за привличане и задържане на човешки капитал и създаване на условия за устойчиво семейно и репродуктивно поведение в България. Сред тях са освобождаването от данъци на завърнали се емигранти, прогресивно данъчно облагане за първите години трудов стаж на младите българи и бебешка кутия за всяко новородено, включваща най-необходимите неща за първите месеци от живота на всяко дете.

Предложенията бяха представени лично на вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев от Андрей Арнаудов, основател на „ДНК – Движение за национална кауза“ и Bulgaria Wants You, и Моника Чопакова, член на Управителния съвет на организацията.

Мерките са представени като "Национална рамка за демографско възстановяване на България", която стъпва върху сравнителен анализ на политиките за привличане и задържане на население в 17 европейски държави, както и върху задълбочен одит на ефективността на публичните разходи и административния модел в България. Основната цел е демографската политика да се превърне в координиран, измерим и устойчив процес, който създава реални условия хората да избират България за място, в което да живеят, работят и отглеждат децата си.

Още: Безпрецедентно за България: Община дава 10 000 евро за трето дете

Според анализа на "ДНК" 42 държавни институции участват в управлението на демографски мерки, за които се разпределят приблизително 1,85 млрд. лв. годишно, без единна система за измерване на ефективността и постигнатите резултати. В същото време страната отчита отрицателен естествен прираст от - 49 238 души, а положителният механичен прираст от 35 085 души не е достатъчен сам по себе си да обърне демографската тенденция. Важно е да се подчертае, че според данните на НСИ едва 36,6% от имигрантите са завръщащи се български граждани.

С внасянето на новия пакет демографски мерки „ДНК“ заявява готовността си да участва в диалога за изграждането на последователна национална рамка за демографска устойчивост. Организацията предлага мерките да бъдат разгледани в контекста на подготовката на Бюджет 2027 и да се превърнат в основа за дългосрочни решения, насочени към бъдещето на България.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Източник: БГНЕС

Предложенията

Предложеният пакет мерки включва следните акценти:

Още: Националната мрежа за децата е против премахването на ресорната комисия от парламента

ПРИВЛИЧАНЕ И ЗАДЪРЖАНЕ НА ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ

Мярка 1. Петгодишно данъчно облекчение за завръщащи се българи и специалисти

Предлага се петгодишно освобождаване от данък върху доходите за български граждани, лица с български произход и граждани на ЕС, които се завръщат и установяват реално в България след минимум две години в чужбина. Облекчението се ползва еднократно и при условия, гарантиращи действително пребиваване, трудова активност и принос към българската осигурителна система.

Мярка 2. Данъчно облекчение за млади хора, които живеят и работят в България

Още: "Трябва да имат глас в парламента": Националната мрежа за децата против закриването на комисията

Предлага се прогресивно данъчно облекчение за първите пет години от трудовата реализация на младите хора: 100% през първата година, 75% през втората и третата и 50% през четвъртата и петата. Целта е да се насърчат професионалната реализация и икономическата самостоятелност на младите хора, включително на завръщащите се в страната.

Мярка 3. Публичен фонд за признаване на чуждестранни дипломи и квалификации

Създава се публичен фонд за покриване на разходи за превод и признаване на чуждестранни дипломи и квалификации на завръщащи се българи и чуждестранни специалисти. За професии с недостиг на кадри се предлага ускорена процедура до 30 дни, а за определени регулирани професии – автоматично признаване при приложими условия.

Мярка 4. Roadshow събития сред българските общности в чужбина за насърчаване на завръщането в България

Още: В България умират 2 пъти повече хора, отколкото се раждат: Какво се случва, когато смъртните случаи надхвърлят ражданията?

Предлага се ежегодна програма от международни кариерни форуми, организирани в партньорство между държавата, бизнеса и ДНК чрез експертизата на Bulgaria Wants You. Събитията ще свързват българските общности зад граница с конкретни възможности за работа и държавните стимули за завръщане, като предложеният публичен ресурс е 800 хил. евро годишно за 6–8 форума.

Мярка 5. Улесняване на установяването в България на хора с български произход

Предлагат се законодателни промени за улесняване на пребиваването и установяването в България на хора с български произход до второ поколение, които не притежават българско гражданство, включително достъп до данъчни стимули. Необходимо е и премахване на административните пречки пред процедурите за придобиване или възстановяване на българско гражданство, когато изисквани документи не могат да бъдат издадени в държавата на пребиваване.

СЕМЕЙНА ПОЛИТИКА И УСТОЙЧИВИ НИВА НА РАЖДАЕМОСТ

Още: Минус 14 хиляди души за година: България губи население и застарява (ГРАФИКИ)

Мярка 6. Бебешка кутия за всяко новородено

Предлага се всяко новородено в България да получава универсален стартов пакет с основни продукти за първите месеци, информация за ранното детско развитие и достъп до здравни и психологически консултации. Мярката се предвижда чрез публично-частно партньорство с български производители и бизнес партньори, като се използва съществуващият опит на ДНК в подкрепата за семейства.

ПОЛИТИКИ ЗА ДЕМОГРАФСКА УСТОЙЧИВОСТ

Мярка 7. Национална програма за намаляване на сърдечно-съдовата смъртност

Предлага се национална програма за превенция, ранна диагностика и достъп до лечение на сърдечно-съдови заболявания с цел намаляване на преждевременната смъртност. Програмата следва да бъде подкрепена от дигитални известия през приложението „еЗдраве“, които да улесняват достъпа до профилактика и медицинска помощ.

Мярка 8. Здравен талон за психологическа подкрепа на деца и младежи

Предлага се въвеждането на талон, финансиран от НЗОК, който да покрива до 10 терапевтични сесии годишно при клиничен психолог или психотерапевт за дете или младеж с установена необходимост от специализирана подкрепа. Училищните психолози ще извършват първоначален скрининг и ще насочват към специалисти чрез защитена дигитална връзка между системите на образованието и здравеопазването.

ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО СЪЩЕСТВУВАЩИ МЕРКИ

Мярка 9. По-добра информираност за обезщетението при последователно раждане

Предлага се автоматично уведомяване на родителите за правото по чл. 49, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, което при определени условия позволява запазване на по-благоприятния размер на обезщетението при раждане на второ дете. Известията през електронните здравни канали и НОИ ще информират семействата своевременно за възможностите и условията за прилагане на тази мярка.

Мярка 10. Разширяване и дигитализиране на данъчното облекчение за млади семейства с ипотечен кредит

Предлага се размерът на признатата главница за данъчно облекчение за платени ипотечни лихви да се увеличава според броя на децата в семейството. Чрез служебен електронен обмен между банките и НАП данните за платените лихви ще се зареждат предварително в годишните данъчни декларации, така че семействата да ползват облекчението без допълнителна хартиена документация.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Демографска политика Министерство на финансите ДНК демография демографска криза
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес