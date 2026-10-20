Завърналите се емигранти да не плащат данъци 5 години и бебешка кутия за всяко новородено: Демографски предложения към МФ

"ДНК – Движение за национална кауза" внесе в Министерство на финансите пакет от законодателни мерки за привличане и задържане на човешки капитал и създаване на условия за устойчиво семейно и репродуктивно поведение в България. Сред тях са освобождаването от данъци на завърнали се емигранти, прогресивно данъчно облагане за първите години трудов стаж на младите българи и бебешка кутия за всяко новородено, включваща най-необходимите неща за първите месеци от живота на всяко дете.

Предложенията бяха представени лично на вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев от Андрей Арнаудов, основател на „ДНК – Движение за национална кауза“ и Bulgaria Wants You, и Моника Чопакова, член на Управителния съвет на организацията.

Мерките са представени като "Национална рамка за демографско възстановяване на България", която стъпва върху сравнителен анализ на политиките за привличане и задържане на население в 17 европейски държави, както и върху задълбочен одит на ефективността на публичните разходи и административния модел в България. Основната цел е демографската политика да се превърне в координиран, измерим и устойчив процес, който създава реални условия хората да избират България за място, в което да живеят, работят и отглеждат децата си.

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Според анализа на "ДНК" 42 държавни институции участват в управлението на демографски мерки, за които се разпределят приблизително 1,85 млрд. лв. годишно, без единна система за измерване на ефективността и постигнатите резултати. В същото време страната отчита отрицателен естествен прираст от - 49 238 души, а положителният механичен прираст от 35 085 души не е достатъчен сам по себе си да обърне демографската тенденция. Важно е да се подчертае, че според данните на НСИ едва 36,6% от имигрантите са завръщащи се български граждани.

С внасянето на новия пакет демографски мерки „ДНК“ заявява готовността си да участва в диалога за изграждането на последователна национална рамка за демографска устойчивост. Организацията предлага мерките да бъдат разгледани в контекста на подготовката на Бюджет 2027 и да се превърнат в основа за дългосрочни решения, насочени към бъдещето на България.

Източник: БГНЕС

Предложенията

Предложеният пакет мерки включва следните акценти:

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ПРИВЛИЧАНЕ И ЗАДЪРЖАНЕ НА ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ

Мярка 1. Петгодишно данъчно облекчение за завръщащи се българи и специалисти

Предлага се петгодишно освобождаване от данък върху доходите за български граждани, лица с български произход и граждани на ЕС, които се завръщат и установяват реално в България след минимум две години в чужбина. Облекчението се ползва еднократно и при условия, гарантиращи действително пребиваване, трудова активност и принос към българската осигурителна система.

Мярка 2. Данъчно облекчение за млади хора, които живеят и работят в България

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Предлага се прогресивно данъчно облекчение за първите пет години от трудовата реализация на младите хора: 100% през първата година, 75% през втората и третата и 50% през четвъртата и петата. Целта е да се насърчат професионалната реализация и икономическата самостоятелност на младите хора, включително на завръщащите се в страната.

Мярка 3. Публичен фонд за признаване на чуждестранни дипломи и квалификации

Създава се публичен фонд за покриване на разходи за превод и признаване на чуждестранни дипломи и квалификации на завръщащи се българи и чуждестранни специалисти. За професии с недостиг на кадри се предлага ускорена процедура до 30 дни, а за определени регулирани професии – автоматично признаване при приложими условия.

Мярка 4. Roadshow събития сред българските общности в чужбина за насърчаване на завръщането в България

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Предлага се ежегодна програма от международни кариерни форуми, организирани в партньорство между държавата, бизнеса и ДНК чрез експертизата на Bulgaria Wants You. Събитията ще свързват българските общности зад граница с конкретни възможности за работа и държавните стимули за завръщане, като предложеният публичен ресурс е 800 хил. евро годишно за 6–8 форума.

Мярка 5. Улесняване на установяването в България на хора с български произход

Предлагат се законодателни промени за улесняване на пребиваването и установяването в България на хора с български произход до второ поколение, които не притежават българско гражданство, включително достъп до данъчни стимули. Необходимо е и премахване на административните пречки пред процедурите за придобиване или възстановяване на българско гражданство, когато изисквани документи не могат да бъдат издадени в държавата на пребиваване.

СЕМЕЙНА ПОЛИТИКА И УСТОЙЧИВИ НИВА НА РАЖДАЕМОСТ

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Мярка 6. Бебешка кутия за всяко новородено

Предлага се всяко новородено в България да получава универсален стартов пакет с основни продукти за първите месеци, информация за ранното детско развитие и достъп до здравни и психологически консултации. Мярката се предвижда чрез публично-частно партньорство с български производители и бизнес партньори, като се използва съществуващият опит на ДНК в подкрепата за семейства.

ПОЛИТИКИ ЗА ДЕМОГРАФСКА УСТОЙЧИВОСТ

Мярка 7. Национална програма за намаляване на сърдечно-съдовата смъртност

Предлага се национална програма за превенция, ранна диагностика и достъп до лечение на сърдечно-съдови заболявания с цел намаляване на преждевременната смъртност. Програмата следва да бъде подкрепена от дигитални известия през приложението „еЗдраве“, които да улесняват достъпа до профилактика и медицинска помощ.

Мярка 8. Здравен талон за психологическа подкрепа на деца и младежи

Предлага се въвеждането на талон, финансиран от НЗОК, който да покрива до 10 терапевтични сесии годишно при клиничен психолог или психотерапевт за дете или младеж с установена необходимост от специализирана подкрепа. Училищните психолози ще извършват първоначален скрининг и ще насочват към специалисти чрез защитена дигитална връзка между системите на образованието и здравеопазването.

ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО СЪЩЕСТВУВАЩИ МЕРКИ

Мярка 9. По-добра информираност за обезщетението при последователно раждане

Предлага се автоматично уведомяване на родителите за правото по чл. 49, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, което при определени условия позволява запазване на по-благоприятния размер на обезщетението при раждане на второ дете. Известията през електронните здравни канали и НОИ ще информират семействата своевременно за възможностите и условията за прилагане на тази мярка.

Мярка 10. Разширяване и дигитализиране на данъчното облекчение за млади семейства с ипотечен кредит

Предлага се размерът на признатата главница за данъчно облекчение за платени ипотечни лихви да се увеличава според броя на децата в семейството. Чрез служебен електронен обмен между банките и НАП данните за платените лихви ще се зареждат предварително в годишните данъчни декларации, така че семействата да ползват облекчението без допълнителна хартиена документация.