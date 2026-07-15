Деница Сачева: България може да загуби 1 милион души до 2050 г. (ВИДЕО)

Ако не променим посоката, до 2050 г. можем да загубим 1 милион души. Това написа във Фейсбук профила си заместник-председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС Деница Сачева. Тя представи анализ с данни за намаляването и застаряването на населението, както и идеи за промяна на тенденцията. По думите й 6 437 360 души живеят в България днес, а до 2050 г. се очаква да станат 5 391 291. Това е спад от 16,3% само за следващите 25 години.

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„45% от всички разходи за социална защита вече са свързани със застаряването на населението. Отбелязва се и 355% ръст на разходите за хора с увреждания (2026 спрямо 2019 г.)“, посочи Сачева. Тя обясни, че 31,3% повече хора ползват тези механизми спрямо 2019 г. 1,84 млрд. лв. пък са разходите за социално подпомагане през 2025 г. при около 1,21 млрд. лв. през 2020 г.

„За мен това е най-важната тема пред България. По-важна от всеки дневен политически спор. Защото демографията определя всичко - икономиката, пазара на труда, пенсиите, здравеопазването, образованието, сигурността и бъдещето на държавата“, коментира Сачева.

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Тя обясни, че анализът й е съставен от данни, факти и конкретни идеи за промяна. „Не твърдя, че имам всички отговори. Напротив. Вярвам, че по тази тема са нужни много повече работа, много повече идеи и много повече хора, които да мислят заедно. Необходими са екипи, експерти, институции, бизнес, граждански организации и всички, които искат България да има бъдеще“, обясни тя. Сачева добави, че ще се радва това да бъде начало на един по-смислен разговор.

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