БДЖ: Отпада ограничението в движение на влакове в Софийско

Във връзка с отпаднала необходимост се отменят въведените временни промени в организацията на движението на влаковете между гарите София, Подуяне пътническа и Искър на 07.06.2026 г. Това съобщават от БДЖ.

По тази причина всички преминаващи през участъка влакове, ще се движат без промени в своето разписание, като няма да се прекъсва движението на влаковете до и от Централна гара София.

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Няма да се движат и допълнително назначените влакове между гара Искър и гара Подуяне пътническа.

Клиентите на БДЖ могат да се информират за актуалното разписания на влаковете от електронния пътеводител на официалната страница на дружеството (www.bdz.bg), от служителите на билетните каси и гишетата “Информация”, както и на националния информационен телефон 02 931 11 11.

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