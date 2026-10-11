"Някои получиха политическа хипертония“: Борис Бонев за възможността да е кандидат за кмет на София

Председателят на „Спаси София“ Борис Бонев не изключва възможността да бъде кандидат за кмет на София на местните избори догодина. Решението обаче ще бъде взето от партията след внимателно обсъждане през следващите месеци.

„Нормално е като председател на партия, която е фокусирана в София, аз да съм потенциален кандидат за кмет. Но това ще е решение, което партията ще вземе в рамките на следващите месеци“, заяви Бонев.

Той уточни, че „Спаси София“ ще прецени спокойно и внимателно как да подходи към предстоящите местни избори. По думите му партията няма да се съобразява нито с тролски ферми в социалните мрежи, нито с хора, които разглеждат Столичната община като възможност да печелят пари.

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Евентуалната му кандидатура предизвиква притеснение

Бонев коментира и реакциите след свое интервю, в което думите му бяха интерпретирани като заявка за кандидатура за кмет.

„Дори грешното тълкуване на моето интервю в БНР е предизвикало сериозна политическа хипертония в някои партийни централи. Да се заредят с валериан, мента и глог, ще им се налага“, каза той.

Според него реакциите в социалните мрежи, платените публикации и жълтите медии показват, че евентуалната му кандидатура предизвиква притеснение в определени политически среди. Бонев обаче отказа да посочи конкретни партии или личности.

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Той отбеляза, че преди местните избори има и други важни въпроси, на които политическите формации трябва да отговорят – кого ще издигнат за кмет и дали настоящият кмет Васил Терзиев ще се кандидатира отново.

Източник: БГНЕС

Бонев коментира и забавянето на изграждането на велосипедната инфраструктура в София. По думите му столицата продължава да не е достатъчно безопасна за колоездачите заради липсата на свързана и специализирана инфраструктура.

Той поздрави младия Ивайло Киров, създал приложение за планиране на по-безопасни велосипедни маршрути в града, и подчерта, че сигурността е един от основните фактори, които определят дали хората ще използват велосипед за ежедневното си придвижване.

Бонев припомни, че е имало подробна програма за изграждане на велоалеи, включително с конкретни срокове. Според него обаче велосипедната инфраструктура често става жертва на политическата нерешителност, тъй като изграждането ѝ може да изисква промени в организацията на автомобилното движение и намаляване на паркоместа.

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Той коментира и забраната за движение на велосипеди в парковете, когато няма обозначени велосипедни маршрути. По думите му формално колоездачите могат да бъдат санкционирани, но задължението за изграждане и обозначаване на такива маршрути е на общината, предаде бТВ.

Бонев постави под въпрос и подхода Столичната община да разчита на държавата за изграждането на 12,5 километра велосипедни алеи във връзка с проекта за Околовръстния път. Според него общината трябва сама да бъде активен партньор в планирането и реализацията на подобна инфраструктура.

„Не е въпрос на липса на средства. Въпрос е на отговорност“, подчерта председателят на „Спаси София“.

Той заяви, че партията му работи за цялостен подход към градската инфраструктура, който да съчетава нуждите на автомобилите, градския транспорт, велосипедистите и пешеходците, вместо решенията да се вземат на парче.