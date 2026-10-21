"Ще спрат притока на чист въздух към София": Граждани на Княжево искат да опазят гората - готвят блокада

В петък вечер граждани от столичния квартал Княжево готвят блокада на булевард "Цар Борис III" в София, заради презастрояването на Витоша и унищожаването на гората в квартала. Протестът е насрочен за 18.30 часа на 23 октомври 2026 г. и ще се проведе на кръстовището на ул. „Синята скала“ и бул. „Цар Борис III“ в София. С протеста си гражданите се надяват да върнат статута на зоната като вилна, казаха те пред бТВ.

От столичния район "Витоша" са потвърдили пред телевизията, че са издали разрешение за строеж през 2023 г. Става въпрос за строеж с разгъната площ с обем 9000 кв. метра, като имотът е с площ 11 декара. Възложителят е частна фирма. Издаден е акт 10 за спиране на строителни дейности.

Ще се спре ли притокът на чист въздух към София?

"Когато те изсичат тази гора и никнат отдолу големи блокчета, тези блокчета ще затворят и спрат притока на чист въздух в София", отбеляза жител на квартала в сутрешния блок на бТВ.

"Ето там в онази гора съм израснала и за мен е смущаващо да виждам как човекът сече и унищожава", заяви жител на квартала.

Жители на квартала споделят, че не са били уведомени за строителството. ОЩЕ: Проверяват строежите в местност "Килиите" в Княжево