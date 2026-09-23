Проверяват строежите в местност "Килиите" в Княжево

Да бъде създадена временна работна група, която да проучи устройствените, инвестиционните, екологичните и инфраструктурните аспекти на инвестиционните намерения и строителните дейности в местност "Килиите" в кв. "Княжево", предлагат председателят на Столичния общински съвет (СОС) Цветомир Петров и общинският съветник Севделина Петрова. Предложението е по искане на жители на района, съобщиха от пресцентъра на СОС.

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От собственици на имоти са постъпили множество жалби и сигнали, в които се поставят въпроси относно строителни дейности на територия с висока дървесна растителност, съответствието на предвиденото застрояване с действащите устройствени предвиждания, законосъобразността на издадените строителни книжа и евентуалното въздействие върху съседните имоти, техническата инфраструктура и околната среда.

Работната група ще има за задача да прегледа и систематизира документацията, да изясни устройствените предвиждания, да провери строителните книжа и инвестиционните проекти, както и състоянието на дървесната растителност. Предвижда се също анализ на инфраструктурната обезпеченост на територията и проследяване на действията на компетентните институции.

В рамките на работата си групата трябва да изготви конкретни предложения за последващи действия в защита на обществения интерес, зелената система и качеството на градската среда. При наличие на данни за евентуални нарушения ще може да предложи сезиране на компетентните контролни органи.

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Предложението предвижда работната група да работи в продължение на три месеца, посочва Цветомир Петров, цитиран от пресцентъра на СОС. Според него е необходимо да бъде извършен задълбочен преглед на съществуващата документация и предприетите от компетентните органи действия, за да се изясни фактическата обстановка и да се формулират предложения за последващи действия.

Предложението предстои да бъде разгледано на предстоящото заседание на СОС в четвъртък (24 септември)