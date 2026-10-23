Започна строителството на Терминал 3, Терзиев иска да е "място на връщане"

Концесионерът на столичното летище "СОФ Кънект" и изпълнителите от "Главболгарстрой" официално започнаха подготвителните строителни дейности за изграждането на Терминал 3. Новината съобщи кметът на София Васил Терзиев, който определи мащабния проект като една от най-големите инфраструктурни инвестиции в България за последните години. "За повечето българи Терминал 2 досега означаваше тръгване – близък човек, който заминава да търси възможности другаде. Искам Терминал 3 да бъде място на връщане", заяви той.

Какво включва новият Терминал 3?

Проектът предвижда изграждането на модерен терминален комплекс с площ от около 65 000 кв. м, който ще бъде пряко свързан с настоящия Терминал 2. С реализирането му общият капацитет на Летище София ще достигне до 20 милиона пътници годишно.

Първият етап от работите включва изграждане и преструктуриране на подземните мрежи и инженерната инфраструктура за сегашния и бъдещия терминал. Очаква се подземната подготовка да приключи през март 2027 г., като през целия период летището ще продължи да функционира без прекъсване на полетите.

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Заедно със стартовата фаза на Терминал 3, „СОФ Кънект“ започва и мащабна реорганизация на пространството пред Терминал 2 с цел улеснение на пътниците и посрещачите. Предвиждат се 14 специализирани сектора за автобуси, които ще подобрят връзката на аерогарата с междуградския и туристическия транспорт.

Изгражда се нова рампа за директен и улеснен достъп на хора с увреждания и инвалидни колички.

Стоянката за таксиметрови автомобили се премества непосредствено пред входа на терминала за по-бързо обслужване.

Тласък за икономиката и туризма

Кметът подчерта, че ползите от проекта надхвърлят рамките на самия авиосектор. По-добрата въздушна свързаност ще подпомогне местния бизнес в търсенето на чуждестранни партньори и ще затвърди позицията на столицата като водеща европейска дестинация, след като София бе оценена високо в класациите за градски туризъм (Best City Break in Europe).

„Знам, че един терминал сам по себе си няма да върне хората. Ще ги върнат възможностите и доверието. Като кмет нося своята отговорност за това – с решенията за транспорта, кварталите и средата, в която живеем всеки ден,“ обобщи Терзиев, изразявайки благодарност към изпълнителния директор на „СОФ Кънект“ Хесус Кабайеро и строителните екипи.