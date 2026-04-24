Новото лице на София: Терминал 3 идва като най-амбициозния проект на десетилетието

Кметът на София Васил Терзиев приветства развитието на проекта за изграждане на Терминал 3 на Летище "Васил Левски" – ключова инвестиция в публичната инфраструктура, която ще допринесе за по-добрата свързаност на столицата и страната. Проектът предвижда изграждането на нов терминал с площ от около 65 000 кв.м, свързан с Терминал 2, с капацитет до 20 милиона пътници годишно.

ОЩЕ: Започва строителството на Терминал 3 на Летище "Васил Левски"

Предвидени са нов транспортен център, подобрени връзки към града, както и модерни зони за пристигащи и заминаващи. Очаква се строителството да започне в следващите години и да приключи около 2030–2031 г.

По думите на кмета, значението на проекта надхвърля неговите инфраструктурни параметри. "Искам Терминал 3 да бъде място на връщане. На хора, които избират София отново. На млади хора, които виждат бъдеще тук, а не само билет навън. Защото истинският въпрос не е колко хора ще преминат през него. А колко от тях ще изберат да останат", каза той.

По думите му Терминал 3 има потенциала да се превърне не само във вход към България, но и в символ на развитието на София като модерен европейски град с нарастваща роля и възможности.

Проектът ще има значение и за район "Слатина", където ще бъде реализиран, като поставя въпроси, свързани с транспортната свързаност, достъпа и качеството на градската среда. Затова, според Терзиев, е важно развитието да бъде съпроводено с внимателно планиране и диалог с местната общност.