Заради изборите: Временна организация на движението в София

Заради изборите за президент и вицепрезидент в София се въвежда временна организация на движението, съобщиха от Столичната община.

От 08:00 ч. до приключване на транспортирането на изборни материали от секционните и районните избирателни комисии се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение автомобилите, превозващи членове на тези комисии, по двете платна на алеята свързваща ул. „Атанас Узунов“ с ул.„Манастирска“ (северната и източната страна на зала „Арена 8888 София“), както и на прилежащите паркинги на залата.

От 19:00 ч. до приключване на транспортирането и предаването на изборните книжа и материали от районните избирателни комисии поетапно се ограничава движението на превозни средства по двете платна на бул. „Цар Освободител“ в участъка от пл. „Атанас Буров“ до ул. „Г. С. Раковски“ само при необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция” при СДВР.

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От 20:00 ч. в до приключване на транспортирането на изборни материали от секционните и районните избирателни комисии се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение автомобилите, превозващи членове на тези комисии, по двете платна на алеята свързваща ул. „Атанас Узунов“ с ул. „Манастирска“ (северната и източната страна на зала „Арена 8888 София“), се посочва още в съобщението.

От 20:00 ч. до приключване на транспортирането на изборни материали от секционните и районните избирателни комисии се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение автомобилите, превозващи членове на тези комисии, по двете платна на бул. „Асен Йорданов“, в участъка от пл. „Площад на авиацията“ до бул. „Шипченски проход“.

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