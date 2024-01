Арогантно, но и впечатляващо: Бублик се изгаври с опонент за фамозен гейм (ВИДЕО)

Бублик се изправи срещу италианеца Лоренцо Музети на турнира в Аделаида, а в един от сервис геймовете си умишлено реши да играе по нестандартен начин за съперника. Той заложи на три къси топки след сервис в три поредни точки, а накрая завърши със сервис с удар отдолу.

При първата къса топка Музети успя да реагира и да я върне, но след това Бублик го матира с още един удар в близост до мрежата. В следващите две разигравания италианецът не успя да върне топката в очертанията на съперника.

При четвъртото разиграване пък Бублик изпълни сервис с удар отдолу, а Музети го върна. Накрая обаче казахстанецът направи уинър с удар между краката, който размина италианеца на мрежата. Вижте феноменалния гейм на Бублик във видеото:

3 drop shots and a tweener...the most Bublik game you'll ever see 🤣@BublikAlexander #AdelaideTennis pic.twitter.com/4ET7vyCGOb