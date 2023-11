Джокович отново се показа като патриот: Винаги е мотивиращо да играя за Сърбия (ВИДЕО)

"Да бъда на корта за моята страна винаги е мотивиращо и ми дава допълнителен тласък. Част от мен вече очаква с нетърпение да оставя ракетата настрани и да си почина, за да се пренастроя, но точно сега не мога да си позволя да мисля за почивки и празници", каза Ноле, цитиран от Sportlive.bg.

ОЩЕ: Джокович: Ако не бях сърбин, в западния свят отдавна щяха да са ме издигнали до небето

Джокович надви Нори, за да помогне на Сърбия да елиминира Великобритания на 1/4-финалната фаза. Сърбинът има намерението да участва за родината си и на Олимпийските игри в Париж, където да атакува олимпийското злато в мъжкия тенис.

По време на двубоя с Камерън Нори сръбският номер 1 за пореден път влезе в конфронтация с феновете - и няма намерение да си мълчи и занапред.

This is the beauty of Serbia in one video! 🇷🇸



Led by the greatest in Novak Djoković and with a patriotic tune playing in the background, ethnic Serbs, a Muslim and a Hungarian proudly represent their country and its people.



Diversity is our strength! 🤝🏼pic.twitter.com/q1wAXIGe0D