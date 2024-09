Джокович си поръча "Луда по тебе" на корта, диджеят го разочарова, а Ноле сам разпя публиката (ВИДЕО)

Сръбската тенис легенда Новак Джокович направи истинско шоу след края на мача си с Григор Димитров. Макар и да загуби демонстративната среща, Ноле показа страхотно настроение и дори пожела да му пуснат неговото любимо българско музикално парче - "Луда по тебе" на Камелия.

Ноле първо проведе кратка и забавна комуникация с Гришо, за да се допита за няколко думи на български. След това той се обърна към диджея на събитието, за да му каже, че днес не му е пускал "Луда по тебе". За изненада на Ноле диджеят нямаше песента на Камелия.

Новак го помоли да я пусне за поне няколко секунди, но неговото желание не бе изпълнено. Това накара сърбина сам да запее и разпее публиката в залата, демонстрирайки страхотно настроение и страст към тази песен, а феновете му отвърнаха със същото.

Иначе срещата бе съпроводена от много любопитни моменти: от красиви отигравания, през танци, до това Джокович да благодари на съдията, че го е спасил срещу Гришо. Как се разви спектакълът в зала "Арена София", може да прочетете в подробния репортаж на Actualno.com на мача Григор Димитров - Новак Джокович.

Novak Djokovic surprised fans in Sofia by performing Bulgaria's national anthem during an unforgettable night in the city. The entire crowd joined in, creating a powerful and emotional moment for everyone present. pic.twitter.com/Pj8fB3K2B9