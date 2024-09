Пред погледа на цяла България: Гришо победи Джокович в зрелищен мач в София (ВИДЕО)

Първата ракета на България Григор Димитров победи Новак Джокович в зрелищен шоу мач, който се състоя в столичната зала „Арена София“. Срещата бе наблюдавана на живо от над 12 хиляди души и още милиони пред телевизионните екрани, които се забавляваха наравно с двамата тенисисти.

Двубоят между Григор Димитров и Новак Джокович бе с благотворителна цел, като средствата от него ще отидат за фондацията на българския тенисист, която ще помогне на хора в нужда. В крайна сметка, след равенство 1:1 сета, сблъсъкът между двамата бе решен след тайбрек.

Мачът между Григор Димитров и Новак Джокович бе изгледан на живо от редица видни личности от спортния и политическия живот в България.

Преди началото на срещата бе теглен жребий кой от двамата тенисисти ще сервира първи. Григор Димитров го спечели и получи правото да изпълнява началния удар в първия гейм на мача. Първата ракета на България започна убедително, но след това допусна изравняване. Все пак Гришо спечели подаването си.

В следващия гейм Новак Джокович също показа класата си, но и чувството си за хумор. Сръбският тенисист на няколко пъти вдигна залата на крака, а в крайна сметка спечели и сервирането си за 1:1. След това Ноле отново се заигра с публиката, като направи кратък танц на победата.

Третият гейм мина изцяло под диктовката на Джокович, който се възползва от грешки на Димитров и успя пробие родния тенисист. Последва отлична игра на Григор Димитров и той набързо върна пробива, за да изравни за 2:2. След това Гришо спечели и своето подаване, за да излезе отново напред в резултата. Джокович обаче се постара да покаже, че това е било моментен спад в представянето му и взе шестия гейм без загубена точка.

След това Димитров продължи да показва отлична форма. Той отново взе подаването си за 4:3, но след това същото стори и Джокович. В деветия гейм българинът се представи страхотно и спечели своя сервис, а след това успя да пробие за втори път съперника си и да затвори частта с 6:4.

Втората част започна по отличен начин за Григор Димитров, който успя да спечели своето подаване и да поведе в 1:0 гейма. След това Джокович изравни, а в края на втория гейм Гришо помоли момче от подавачите на топки да поиграе срещу сръбската суперзвезда.

Димитров продължи да играе на доста високо ниво и спечели сервис гейма си за 2:1. Последва шоу за публиката, след което обаче Джокович демонстрира класата си и набързо изравни резултата за 2:2. В следващия гейм сърбинът рязко вдигна темпото и проби Григор за 3:2. След края на гейма пък бившият №1 даде ракетата си на дете, което да поиграе малко с българина по време на паузата.

Новак Джокович продължи да държи високо ниво и спечели подаването си, като по този начин поведе с два гейма преднина. Сърбинът не даде шанс на Димитров и в следващия гейм и проби Гришо, за 5:2, а след това спечели и подаването си, за да изравни общия резултат в мача – 1:1 сета.

След изравняването на Джокович в сетовете се стигна до тайбрек, който трябваше да реши крайния победител. Той се игра до 10 точки като в началото му се стигна до размяна на точки, след които сърбинът поведе с 3:2. След това Джокович се възползва от грешка на Гришо и преднината му стана две точки.

Григор Димитров не се предаде и успя да изравни за 4:4. Българинът продължи да натиска и за кратко поведе, но Джокович направи резултата 5:5. Веднага след това обаче Гришо реализира минипробив за 6:5. Първата ни ракета продължи с добрата си игра и поведе със 7:5.

