Григор с отличен старт на Мастърс-а в Монте Карло (ВИДЕО)

Двубоят започна отлично за Вашеро, който още в първия гейм успя да пробие Димитров и да поведе с 1:0. Григор демонстрира отличен тенис и веднага върна пробива, а след това спечели и сервис гейма си за 2:1. Вашеро също сервира добре в следващата част и изравни.

Последва размяна на геймове, за да се стигне до 6:5 за Григор Димитров. В 12-ия гейм българинът показа по-здрави нерви и проби съперника си, за да затвори първата част при резултат 7:5.

Successful switch to clay ✔️🔄@GrigorDimitrov moves through after 7-5 6-2 against Vacherot@ROLEXMCMASTERS | #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/VohQdUkssm