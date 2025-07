Лъв нападна жена и трите й деца в Пакистан: Вижте драматичните кадри (ВИДЕО)

Лъв нападна жена и трите й деца в източния пакистански град Лахор. Драматични кадри от камери за видеонаблюдение от източния град Лахор показват как голямата котка прескача бетонна стена и преследва жената надолу, докато ужасени зяпачи бягат, за да се спасят. Жената и децата й, на пет и седем години, са получили наранявания по ръцете и лицата, но вече са в стабилно състояние, съобщава BBC, позовавайки се на информация на властите.

Собствениците на домашния любимец са арестувани от полицията в Пакистан.

Полицията обвини собствениците на лъва в отглеждане на диво животно без лиценз и небрежност, довела до бягството му. Лъвът беше заловен и преместен в парк за диви животни.

Бащата на децата твърди, че собствениците на лъва са стояли отстрани и са гледали как техният домашен любимец се е захванал с нокти по семейството му в сряда. Той каза, че не са направили нищо, за да го ограничат. Видеото показва как жената се надига, след което тича обратно, за да потърси помощ от зяпачи, някои от които бяха забелязани да бягат в паника. ОЩЕ: Лъв нападна жена в зоопарка в Австралия

