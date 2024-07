Жалко! Григор Димитров е аут от Уимбълдън заради контузия (ВИДЕО)

Първата ракета на България Григор Димитров приключи участието си на най-стария и престижен тенис турнир - Уимбълдън, заради контузия! Хасковлията се отказа в двубоя от 1/8-финалите на надпреварата срещу световния номер 5 Даниил Медведев още в първия сет при 5:3 в полза на руснака.

Гришо стартира изключително силно. Той взе своето подаване за 1:0, а после проби Медведев от втората си възможност и дръпна напред в резултата. Нашият състезател затвърди брейка за 3:0, преди да допусне такъв. Медведев показа, че няма намерения да отписва сета, и взе сервиса на Димитров за 3:2.

ОЩЕ: Гришо: Сега от загубите боли много повече, отколкото преди 10 години (ВИДЕО)

В шестия гейм се случи най-лошото за най-добрия ни тенисист. При един ретур той се подхлъзна и изпита сериозна болка. Гришо опита да продължи, но бе трудно подвижен и инкасира пробив за 4:3. В този момент хасковлията поиска медицински таймаут. След завръщането си българинът не помръдна, а Медведев взе гейм с три аса за 5:3.

Само един сервис бе нужен на Григор Димитров, за да установи, че няма как да продължи. Така той се отказа от участието си на Уимбълдън. Първата ни ракета достигна до 1/8-финалите на надпреварата, след като отстрани последователно сърбина Душан Лайович, китаеца Шанг Джунченг и французина Гаел Монфис, и беше дал сериозна заявка за голям успех.

ОЩЕ: Григор Димитров: Аз съм най-строгият си критик, каквото и да следва - дайте го насам

Sad scenes on No.1 Court 😢



Grigor Dimitrov is forced to retire due to injury against Daniil Medvedev 💔#Wimbledon pic.twitter.com/9grxoJYref