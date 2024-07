Гришо: Сега от загубите боли много повече, отколкото преди 10 години (ВИДЕО)

Първата ракета на България Григор Димитров се класира за втория кръг на Уимбълдън, след като се наложи по категоричен начин над сърбина Душан Лайович. Родният тенисист бе изключително доволен от успеха си, като го отдаде на многото работа през годините.

След успеха си над Лайович Гришо зяви, че в момента загубите болят много повече, отколкото преди 10 години. Причината е, че тогава той още е бил в началото на кариерата си, докато сега е по-близо до нейния край. Димитров допълни, че не знае колко време още ще играе, но се наслаждава на всеки мач.

"I'm very grateful for where I'm at right now"@GrigorDimitrov was in a very appreciative mood following his first-round win#Wimbledon pic.twitter.com/pQCjXAtyVC