Контузията на Джокович разбуни духовете на Australian Open

През последните години пътят на Новак Джокович към победата е обичаен - изглежда затруднен от контузия, губи сет, взема медицинско прекъсване и след това се завръща, за да зашемети съперника си. И тенис коментаторите предполагат, че именно тази тактика е разочаровала Карлос Алкарас до такава степен, че той се е подиграл със сърбина по време на 1/4-финалния им двубой на Australian Open във вторник вечерта.

Джокович спечели сблъсъка на поколенията, за който каза, че е достоен за финал, за да се доближи до рекордна 25-а титла от Големия шлем, а в последната четворка следва Александър Зверев. 37-годишният тенисист надделя над 16 години по-младия от него испанец с 4:6, 6:4, 6:3, 6:4, въпреки че лявото му бедро беше силно превързано, след като загуби първия сет.

Но именно след третия сет Алкарас привлече вниманието на коментаторското дуо от бивши тенисисти Джеймс Блейк и Джон Макенроу, тъй като изглеждаше, че имитира затрудненото движение, което Джокович беше показал по-рано в мача. Докато вървеше към мястото си и смяната на полетата, Алкарас държеше горната част на десния си крак и изглеждаше, че се преструва, че куца.

Carlos Alcaraz grabs his leg after losing the set to Djokovic at Australian Open



“He’s kind of limping around. Then he gets up & does it again. Limping around & sitting down. He’s obviously fine. Just acting like he’s got an injury”



“He’s being Novak.”



pic.twitter.com/maX3mDKPfa