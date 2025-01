Страхотен Джокович изхвърли Алкарас от Australian Open и крачи смело към 25-та титла от Големия шлем (ВИДЕО)

Носителят на 24 титли от турнири от Големия шлем Новак Джокович крачи уверено към своето 25-то отличие, след като се класира за полуфиналите на Australian Open. На 1/4-финалите сръбският тенисист се наложи над намиращия се на трета позиция в световната ранглиста испанец Карлос Алкарас. Двубоят завърши при резултат 4:6, 6:4, 6:3 и 6:4 в полза на Ноле и продължи над три часа и половина.

DJOKOVIC. DEFEATS. ALCARAZ.@DjokerNole produces a stunning display to take down Alcaraz 4-6 6-4 6-3 6-4! pic.twitter.com/htKuULo1eJ